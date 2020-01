"Atatürk'e hakaretler yağdıran Prof. Mustafa Armağan'ı neredeyse çağırmayan AKP'li tek belediye yok"

Derin Tarih dergisinde ve televizyon söyleşilerinde Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Prof. Dr. Mustafa Armağan’ı AKP’li belediyeler sıklıkla ağırladığı ve kitaplarını satın aldığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin kültür-sanat etkinliklerinde en çok ağırlanan isim Mustafa Armağan.

Haberde, "Belediyelerin Web sitelerinde yaptığımız kısa gezintide Armağan’sız neredeyse tarih söyleşisi yok. Lozan, Milli Mücadele, Çanakkale, Kutu’l Amare, Abdülhamit, İstiklal Marşı’nın kabulü, Fetih, Ayasofya, Necip Fazıl, Yavuz Selim, Ramazan sohbetleri ve kitap fuarlarında okur söyleşileri adı altında Mustafa Armağan, il il geziyor" ifadelerine yer verildi.

Tabii ki ev sahibi ve sponsorlar AKP’li belediyeler. Söyleşiler karşılığında bir ücret alıp almadığı bilinmeyen Mustafa Armağan’a her söyleşisinden sonra bir kitap imza töreni düzenleyen belediyeler, Armağan’ın kitaplarını satın alıp halka ücretsiz dağıtıyor. Böylece kitapları baskı üstüne baskı yapan Armağan da ihya oluyor. Mustafa Armağan’ı konuk etmeyen ve kitap imzası düzenlemeyen AKP’li belediye neredeyse yok gibi. Ancak bazı belediyeler Armağan’ı daimi konuk alıyor. Bazıları her ay “Derin Tarih Söyleşileri” adı altında Armağan’ı kültür merkezlerinde konuşturup, kitaplarını dağıtıyor. Bu belediyeler arasında başı İstanbul’un Başakşehir ve Fatih İlçeleri çekiyor.

Kitap PR’si belediyeden

Başakşehir Belediyesi her ay düzenlediği ‘Tarih Söyleşileri’nde konu ne olursa olsun konuşmacı değişmiyor. Her konuda alim olarak gördükleri Mustafa Armağan’ı sürekli davet eden belediyelerden biri de Fatih Belediyesi. Bu belediye de Armağan’ı her ay davet ederek tarih üzerine söyleşi ve imza günü etkinlikleri düzenliyor.

Başakşehir ve Fatih’i Üsküdar ve Ümraniye Belediyeleri izliyor. Ümraniye Belediyesi Mustafa Armağan’ı 2006’da keşfetmiş. O yıldan bu yana Armağan’a ilgileri azalmamış. Bursa ve Konya Belediyeri de Mustafa Armağan’ı konuk etmekte ve imza günü düzenlemekte birbirleriyle yarışmış. Kimi ay Gençlik söyleşileri, kimi ay Ramazan sohbetleri, kimi ay Kitap Fuarı, kimi ay Cumartesi Sohbetleri. Mustafa Armağan’ın son kitabı “Abdülhamit’in Kurtlarla Dansı” adlı kitabının PR’sini de AKP’li Belediyeler yaptı.

Her AKP’li belediye Abdülhamit’in kâh doğum gah ölüm kâh tahta çıkma yıldönümleri ya da “Abdülhamitsiz 100 yıl” başlıkları ile kitabın tanıtımı için söyleşiler düzenledi. Üsküdar Belediyesi ise “Mürekkebi Kurumadan” başlığı altında Mustafa Armağan’ın Yavuz Selim kitabının tanıtımını ve imzasını yaptı. Tabii kitaplar beleediyeye bedeli mükabilinde okurlara ücretsiz imzalandı. Mustafa Armağan’ın konferans ve söyleşilerinin özetini belediyelerin sitelerinde yer alıyor. Atatürk’süz Çanakkale, Atatürk’süz Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olan Lozan’ı hezimet olarak ilan ederken Kutu’l Amare’den de büyük bir zafer çıkarıyor. Bursa Belediyesi tarafından 2010 yılında düzenlenen “Tarih Yolculuğunda Milli Mücadele Yılları” başlıklı söyleşisinde Mondros Mütarekesi’ni aslında İstiklal Mücadelesinin başlangıcı olduğunu öne sürüyor. Atatürk’ün adının anılmadığı Milli Mücadele’yi de Armağan, İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ı lağvederek Ankara’nın önünü açan kişi olarak lanse ettiği Vahdettin’in başlattığını söylüyor.

Yeşilyurt tutuklandı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesini de bünyesinde barındıran Albayrak medya grubunun yayın organlarından TV Net kanalında yayımlanan ‘Derin Tarih’ adlı programda Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim olan Süleyman Yeşilyurt tutuklandı. Atatürk’e yönelik sözlerinin ardından ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt tutuklandı. Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek teslim olan Yeşilyurt, kaçmadığını, Atatürk’e hakaret etmediğini savunmuştu. Yeşilyurt, “Kaçmadım. Bir meczupla beni karıştırdılar. 7 ay önce videosu çekilmiş. Onun fotoğrafıyla beni yan yana koydular. O kaçıyor, ben kaçmıyorum. Benim onunla ne alakam var? Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok” demişti.