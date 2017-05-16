Atatürk’e hakaret eden Hasan Akar 8 gündür bulunamadı!

Sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği için başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar 8 gündür yakalanamadı. Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu ifade edilen Hasan Akar'ın yanı sıra TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, Yeşilyurt ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanan Süleyman Yeşilyurt’un katıldığı televizyon programının sunucuları Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu da ifadeye çağrıldı.

Sunucular şüpheli

TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt ile sosyal medyada Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan Akar hakkında başlatılan soruşturmada Süleyman Yeşilyurt tutuklanmıştı. Üç vatandaşın şikâyeti üzerine soruşturmaya sunucular Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu da eklendi. İki şüpheli dün Bakırköy Adliyesi’nde ayrı ayrı ifade verdi.

Mustafa Armağan ifadesinde, Yeşilyurt’un üslubunu tasvip etmediğini ifade ederek, “Canlı yayındı, müdahale edemedik” dedi. Yavuz Bahadıroğlu da Yeşilyurt’un sözlerine katılmadığını söyledi.



Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hasan Akar ise 8 gündür yakalanamadı.