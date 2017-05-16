T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk’e hakaret eden Hasan Akar 8 gündür bulunamadı!

Süleyman Yeşilyurt ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı

16 Mayıs 2017 12:36

Sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği için başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar 8 gündür yakalanamadı. Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu ifade edilen Hasan Akar'ın yanı sıra TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, Yeşilyurt ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanan Süleyman Yeşilyurt’un katıldığı televizyon programının sunucuları Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu  da ifadeye çağrıldı.

Sunucular şüpheli

TVnet’teki Derin Tarih programına katılan Süleyman Yeşilyurt ile sosyal medyada Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan Akar hakkında başlatılan soruşturmada Süleyman Yeşilyurt tutuklanmıştı. Üç vatandaşın şikâyeti üzerine soruşturmaya sunucular Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu da eklendi. İki şüpheli dün Bakırköy Adliyesi’nde ayrı ayrı ifade verdi.

Mustafa Armağan ifadesinde, Yeşilyurt’un üslubunu tasvip etmediğini ifade ederek, “Canlı yayındı, müdahale edemedik” dedi. Yavuz Bahadıroğlu da Yeşilyurt’un sözlerine katılmadığını söyledi.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Hasan Akar ise 8 gündür yakalanamadı.

ETİKETLER

hasan akaratatürkhakaretnur cemaatihaber

İlgili Haberler

"Afet İnan, Çankaya'nın nikâhsız first lady'sidir" diyen Süleyman Yeşilyurt tutuklandı!

"4 gündür evde polis bekliyorum, can güvenliğimin sağlanmasını talep ediyorum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24