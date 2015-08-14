Yeşil Yol protestocularına gece baskını

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ziyareti öncesinde, Yeşil Yol projesine karşı çıkan vatandaşlara ait işyerleri önceki gece polis baskını ile arandı.

DHA’nın haberine göre; Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çok sayıda polisin baskın yaptığı işyerlerinin, Yeşil Yol projesine karşı verdikleri mücadele ile bilinen kişilere ait olması dikkat çekti. Polisin aramalarda bir suç unsuruna rastlamadığı belirtildi.

‘Talana razı olmayacağız’

Aramaya Fırtına İnisiyatifi üyeleri tepki gösterdi. Grubun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yeşil Yol’a karşı çıkan arkadaşlarımızın mekanlarının haksız yere kapatılmasından sonra yine projeye karşı çıkan diğer arkadaşlarımızın işyerleri de, 'güvenlik' gerekçesi ile narkotik ekiplerinin de katılımıyla arandı. Üstelik arkadaşlarımızın işyerlerini afişe edecek ve denetlenemeyecek şekilde kalabalık bir ekiple girilerek, dışarıda ağır silahlı polisler bekletilerek arama yapıldı. Yaylaları ranta vermeyeceğiz. Baskıya boyun eğmeyeceğiz. Talana razı olmayacağız."

Yeşil Yol'a karşı çıkan bazı kişilerin yıllardır işlettikleri pansiyonlar bir süre önce gerekçe gösterilmeden Rize Valiliği'nin kararıyla kapatılmıştı.