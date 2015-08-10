Karadenizliler Samistal Yaylası'nda buluştu: Yeşil Yol'u bizim için değil kendileri için yapıyorlar

Karadeniz’de 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacağı gerekçesiyle doğa talanına yol açan "Yeşil Yol Projesi"ne tepki gösteren Rizeli yurttaşlar, 2 bin 600 rakımlı Samistal Yaylası’ndaki Vartevoru Şenlikleri’nde bir araya geldi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Yeşil Yol Projesi’ne karşı çıkan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı köylerdeki yurttaşlar, Fırtına İnisiyatifi üyeleri ve çevreciler, her yıl geleneksel olarak yapılan Samistal Yaylası Vartevoru Şenlikleri’ne katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren minibüslerle yaylanın yolunu tutan topluluğu yayla girişinde jandarma karşıladı. Şenlik için gelen yurttaşlara Jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından şenlik alanına gidebildi.

Yeşil Yol direnişi sırasında jandarmanın müdahalesine maruz kalan Gönül Günay, Vartevoru Şenlikleri'nin her yıl Samistal Yaylası’nda yapıldığını ifade ederek, “Bu doğa bizim değil sadece tüm insanlığındır. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Ben 70 yaşındayım, ömrümden hiçbirşey kalmamış ama torunlarıma buralarda bir nefes alacak yer kalsın istiyorum. Doğayı bozmamak lazım. Bu durum gelecek kuşaklar için çok büyük bir tehlikedir.” dedi.

Köylülerden Kevser Erol ise “Biz her zaman burada şenlik yaparız ve ilk defa bu yıl yaylaya yakın bir noktada jandarma tarafından üzerimiz arandı. Biz jandarmalara da saygı duyuyoruz, sonuçta görevlerini yapıyorlar. İnşallah yayla şenliklerimiz devam eder ve inşallah yeşil yol durur. Şu an yaylada bulunan kepçe inşallah geldiği gibi geri döner.” diye konuştu.

Mevcut yayla yollarının kendilerine yettiğini ve yeni yollara ihtiyaç duymadıklarını ifade eden Saadet Birgül de “Sadece mevcut yollarımızı biraz daha düzeltsinler yeter. Onlar bu yolu bizim için yapmıyor. Oteller yapacaklar, kendi istekleri için yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.