Yeşil Yol güzergâhında yüzlerce ağaç kesildi

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak ve uzunluğu 2 bin 600 kilometreyi bulacak Yeşil Yol Projesi kapsamında, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ausor, Haczane ve Husor yaylalarında yüzlerce ağaç kesildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muhammet Kaçar'ın haberine göre, Rize İdare Mahkemesi’nin ‘Orman kesim izninin yürütmesini durdurma’ kararı verdiği bu yaylalar arasındaki yol güzergahında yüzlerce ladin ve çam ağacı kesilmesi sonucunda, bölgede büyük doğa tahribatı oluştu.

Mahkeme, ağaç kesim iznini durdurmuştu

Yeşil Yol Projesi kapsamında 7 ayrı noktada yol genişletme ve yeni yol açma çalışması planlanan Rize’de, yolun yapımına verilen tepkiler nedeniyle çalışmalarda kullanılamayan iş makineleri; Ausor, Haczane ve Husor yaylaları arasındaki 15 kilometrelik bağlantı yolunun yapımına yöneltildi. Bölgede sürdürülen çalışma için Orman Genel Müdürlüğü, bir süre önce 16 dönüm alanda ağaç kesim izni verdi. Bunun üzerine harekete geçen Ausor Yaylası sakinlerinden 9 kişi, Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu öncülüğünde, ‘Orman kesim izninin yürütmesinin durdurulması ve iptali’ istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme dün (05.06.2016), Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği ağaç kesim izninin yürütmesini durdurdu. Ancak karar çıkıncaya kadar geçen bir aylık sürede, Yeşil Yol’un geçeceği Ausor-Haczane ve Husor yaylaları güzergahında yüzlerce ladin ve çam ağacı kesildi, çok sayıda ağaç da iş makinelerince dereye yuvarlandı. Bazı ağaçların da yayla yolu boyunca yol kenarlarında istiflenmiş halde bırakılması dikkat çekti.

Ausor Yaylası'nda yaşayan Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, yeşil yol güzergahında ağaçların kesildiğini ve yol boyunca büyük tahribat oluştuğunu anlattı. Sezgin, yolun genişletilmesine de, bağlantı yoluna da karşı olduğunu ifade ederek, "Sayın Vali, ‘Hiç ağaç kesilmedi. Kesildiyse devlet olarak gereğini yaparız’ demişti. Sayın Vali, ağaçların kesildiğini gördük, yine kesilecek. Bu sadece Ausor için değil. 1800 rakımlı yerlerde yolun sağında solunda ağaçlar var. 7 metre yol yapılacaksa ağaçlar kesilmeden yol yapılamaz. Valimiz, ‘Bize devlet olarak ne düşerse yaparız’ demişti. Şimdi devlet olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapsın. Yaylalarının yolu var. Neden bağlantı yapılıyor ki. 3 ay kullanılan bir yaylada bu yol gereksizdir” diyerek yol istemediklerini söyledi.

"Kesilen ağaçlar ekosistem için

çok değerliydi"

TEMA Vakfı Rize Şube Başkanı Nevzat Özer de, Ausor Yaylası'nda Yeşil Yol projesi için kesilen ağaçların yüksek dağ orman ekosistemi içerisinde bulunan çok değerli ağaçlar olduğunu söyledi. Özer, şöyle konuştu:

"Bu ormanlar kaybedildiğinde yeniden oluşturmak son derece zordur. Yaşama, büyüme gücü zayıftır. Alpin çayırlıklara geçiş kuşağındaki bu ormanlar yaban hayatı için çok uygun doğa koruma alanlarıdır. Koruma statüsü olsun veya olmasın mutlaka koruma altında tutulmalıdır. Temiz, kaliteli su üretiminin kaynağını oluşturur, düzenler. Hassas ekosistemlerdir, biyolojik değeri çok yüksektir. Bu ormanların, sahip olduğu çok sayıda işlevin yanında belki de en önemli özelliği, erozyon,çığ ve heyelanları önleyen bir özelliğe sahip olmalarıdır. Bu tehlikelerin ilk tutulduğu yerlerdir."

Vali, "Tek bir ağaç kesmedik" demişti

Rize Valisi Ersin Yazıcı, Yeşil Yol kapsamında tek bir ağaç dahi kesilmediğini belirterek, “Yolu yaparken bir tane ağaç kesmedik. 1500-2000 metrede bu yol yapılıyor. Çevreciyim diyen arkadaşlar gidip baksın. Zaten bir ağaç kesseydik 50 kere televizyona çıkardılar. Doğayı bizde seviyoruz. O doğayı bozarsak buraya kimse gelmez: Biz bunun bilincindeyiz. Turizmden para kazanacaksak yolu korumak şart” demişti.