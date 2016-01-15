Danıştay 'Yeşil Yol Projesi'nde yürütmeyi durdurduğunu bir ay sonra duyurdu

Doğu Karadeniz'de altı ili kapsayan, içinde ‘Yeşil Yol Projesi’ de bulunan ‘Çevre Düzeni Planı’yla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yaklaşık bir ay sonra Ulusal Yargı Ağı Projesi’nde (UYAP) duyuruldu. Böylece çevre düzeni planındaki HES’ler ve Yeşil Yol hükümleri de durdurulmuş oldu.

Rize'deki 'Yeşil Yol Projesi' çalışmaları sırasında dozerin geçeceği güzergahın önüne elinde sopasıyla oturan Havva Bekar, ''Yaylaların yolu birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyoruz. Vali bize çapulcu diyor. Biz çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali, Kaymakam kimdir? Ben, ben, ben, halkım ben'' diyerek isyan etmişti.

Radikal’den Serkan Ocak’ın haberine göre Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane’yi içine alan ‘1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’, 7 Aralık 2011’de kabul edilmişti. TEMA Vakfı, planda bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerine dava açtı. Bu davanın bir bölümünde ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen ancak resmi adı ‘Yaylalar Arası Bağlantı Yolu’ olan proje de vardı.

Yürütmeyi durdurma kararı verildi

Davayla ilgili 4-5 Kasım 2013’de yörede keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bunun sonucunda 103 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporundan sonra da 26 Ocak 2014 tarihinde davaya bakan Danıştay 6. Dairesi tarafından TEMA Vakfı’nın taleplerinin bir bölümüyle ilgili ‘yürütmenin durdurulması’ kararı verildi. Karar 37 sayfalık gerekçe içeriyordu.

Ancak, bu kararda Yeşil Yol’la ilgili hükümler ve HES’lerin çevre düzeni planlarında yer alması ve bunun için gerekli plan çalışmalarının yapılması gerektiği yer almıyordu.

UYAP’ta yayınlandı

TEMA Vakfı, 24 Ağustos 2015’te Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 15 başlıkla itiraz etti. Bu başlıklardan ikisi de Yeşil Yol ve HES’leri ilgilendiriyordu. Dün (14 Ocak) UYAP’ta açılan dava ile ilgili bir ‘yürütmeyi durdurma’ kararı yayınlandı. TEMA’nın talepleri kabul edildi. Böylece çevre düzeni planındaki HES’ler ve Yeşil Yol hükümleri de durdurulmuş oldu. Üstelik en üst kurul tarafından... Şimdi dava tekrar Danıştay 6. Dairesi’ne gidecek ve nihai karar beklenecek...

“Nihayete erecek”

TEMA Vakfı avukatı Ömer Aykul, kararı Radikal’e yorumladı. Verilen kararın çok önemli olduğunu belirten Aykul, şunları söyledi: “Bir kere daha üst bir karar yok. Bu ara karar ama Danıştay 6. Dairesi gerçek anlamda iptal ederse olay nihayete erecek. Yaylalar arası entegrasyonu sağlayan yol tamamen iptal edilecek. Şu anda da Yeşil Yol’un yürürlüğü durmuş oldu.

HES’lerle ilgili de ‘mevcut sistemdeki HES yapımının doğru olmadığı, yerlerinin çevre düzeni planlarında belirlenmesi gerektiğini’ söylüyorduk. ‘Havza planlaması yapılması, çevre düzenini planlarında mutlaka planlaması gerekiyor’ dedik. En üst yargı organının, hukuk açısından bakış açımızı doğru bulması çok iyi bir gelişme. Bundan sonra yapılacak HES’ler çevre düzeni planında gözükecek. Plancılar bakacak. Enerji Bakanlığı canı istedi diye, HES yapılamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu planlara bakıp onay verecek ya da vermeyecek.”

Mevcut yapılan projenin bu karla yıkılamayacağını belirten Aykul, “Ancak bundan sonra yapılacaklar bundan öncekilerin doğaya yaptığı olumsuz etkileri dikkat alınarak planlanacak ve yapılacak” dedi.