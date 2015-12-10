TEMA: Danıştay'ın Yeşil Yol kararıyla ilgili bize tebligat gelmedi

Danıştay'ın Karadeniz'deki 6 ilin yaylaları arasındaki ulaşımı düzenleme gerekçesiyle yapılan "Yeşil Yol" projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldığı haberlerinin ardından bir açıklama yapan TEMA Vakfı, "UYAP'ta yayınlanmış ya da kendilerine tebliğ edilmiş bir karar olmadığını" duyurdu.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, TEMA Vakfı, 7 Aralık 2011’de 1/100 bin ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtı. Dava konusu içerisinde Yeşil Yol olarak bilinen ‘yaylalar arası bağlantı’ yolunun iptali de vardı. Mahkeme konuyla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. 4-5 Kasım 2013 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan rapor Danıştay 6. Dairesi’ne sunuldu.

Danıştay 6. Dairesi, 26 Ocak 2014 tarihinde dava konusu olan 1/100 bin ölçekli bin ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bir kısmıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği plan notları arasında Yeşil Yol ile ilgili olan plan notlarının yer almaması üzerine TEMA Vakfı karara itiraz etti. İtiraz çerçevesinde 15 maddeden oluşan itiraz dilekçesi 24 Ağustos 2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na sunularak kısmen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili itirazda yapıldı. 15 Ekim 2015 tarihinde ise Danıştay web sitesinde itirazla ilgili bir ‘başvurunun kısmen kabul, kısmen reddedildiği’ yönünde bir karar yayınladı. Karar TEMA vakfına iletilmediği için kararın Yeşil Yol projesini olumlu ya da olumsuz etkilediği henüz bilinmiyor.

"Karar henüz UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yayınlanmadı"

TEMA vakfının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

‘’10 Aralık 2015’te çeşitli basın yayın organlarında “Danıştay'dan Yeşil Yol için karar çıktı. Danıştay, TEMA Vakfı tarafından ‘Yeşil Yol Projesi’ni de kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin ‘Çevre Düzeni Planı’ için açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi” biçiminde haberler yayınlanmıştır. Haberler kamuoyu tarafından ‘Yeşil Yol” olarak bilinen yaylalar arası entegrasyonu sağlayan projenin durdurulduğu biçiminde algılanmıştır. TEMA Vakfı Ordu’dan başlayıp Artvin-Gümüşhane’ye kadar devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal varlıklarının ve ekosisteminin korunması amacıyla 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planına yönelik kısmi iptal davası açmıştır.

‘Yeşil Yol’ olarak bilinen, yaylalar arası bağlantı ve entegrasyon ile ilgili plan hükümleri bu davanın küçük bir parçasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla böyle bir kararın henüz UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yayınlanmadığını ve TEMA Vakfı’na ulaşan bir tebligat olmadığını açıklamayı görev biliyoruz. Karadeniz için büyük önem taşıyan bu konuyla ilgili hukuki süreci büyük bir titizlikle izliyoruz. Konuyla ilgili bilgileri kesinleştikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.’’