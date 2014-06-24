Yerkürenin gördüğü en sıcak mayıs ayı yaşandı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde yapılan basın toplantısında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin, mayıs ayında toprak ve su yüzeyindeki sıcaklığın 1880 yılından bugüne kadar ilk kez en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdiğini aktardı.

Mayıs ayındaki sıcaklığın 20. yüzyıl ortalaması olan 14.8 derecenin, 0.74 derece üstünde gerçekleştiğini kaydeden Nullis, verilerin Japon Meteoroloji Ajansı Tokyo İklim Merkezi tarafından da doğrulandığını ifade etti. Mayıs aylarında 1976 yılından beri 20. yüzyılın ortalaması üzerinde sıcaklık yaşanıyor. Bir önceki en sıcak mayıs ayı, 2010 yılındaydı.