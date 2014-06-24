Antalya’da hissedilen sıcaklık 53 derece olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevresinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 – 5 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Hava tahminlerine göre Çarşamba günü Antalya'da sıcaklık 36 derece olacak. Perşembe günü ise 39 dereceye çıkacak sıcaklık Cuma günü 35 derece, Cumartesi günü 37 ve Pazar günü ise 38 derece olacak.

Sıcak havaya eşlik eden yüksek nem oranı ise Antalya'da hissedilen sıcaklığın gerçek sıcaklığın 10- 15 derece üzerine çıkaracak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Çarşamba günü Antalya'da yüzde 36'lık bir nem oranı bekleniyor. Böylece yarın kentte hissedilen sıcaklık 38 derece dolayınca gerçekleşecek. Perşembe günü içinse yüzde 39'luk nem oranı tahmini yapılırken hissedilen sıcaklık 46 derece civarında olacak. Cuma günü ise sıcaklıklar Antalya'da biraz nefes aldıracak ve 35 derece sıcaklık ve yüzde 33'lük nem oranıyla sıcaklar 35 - 36 derece dolayında hissedilecek.

Hafta sonu ise nem oranını yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar da artacak. Cumartesi günü Antalya'da yüzde 45 oranında nem bekleniyor. Yükselen nemle birlikte hissedilen sıcaklık değerleri yükselecek ve Antalya'da o gün hava sıcaklığının 44 derece olarak yaşayacak. Pazar günü ise yüzde 52'ye çıkan nem oranıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 50 - 53 derece arasında olacak.

Uzmanlar bu tip havalarda en sık karşılanan vakanın güneş çarpması olduğunu ifade etti. Güneş çarpması kendisini 39- 41 dereceye kadar çıkan ateş, davranış, anlama ve algılama bozuklukları, kalp atışları düzensizliği, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma ile gösteriyor. Güneş çarpmasından korunmak için zorunlu olmadıkça 11.00 ve 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması, aşırı sıcaklarda gölgede bulunulması, ağır işler ve spor yapılmaması önerilirken ince, açık renkli bol elbiseler giyilmesi, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılması öneriliyor. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınması da tavsiyeler arasında sıralanırken sıcaklarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması ve bol bol sıvı tüketilmesi de tavsiye ediliyor.