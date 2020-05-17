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Yerine kayyım atanan HDP'li Casim Budak tutuklandı

Budak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde götürüldü

17 Mayıs 2020 22:29

Gözaltına alınarak yerine kayyım atanan Altınova Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak tutuklandı.
 
İçişleri Bakanlığı kararıyla 15 Mayıs’ta yerine kayyım atanmasının ardından gözaltına alınan Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, “Örgüt propagandası yapma” iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Budak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde götürüldü.
 
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