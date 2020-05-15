31 Mart seçimlerinden bu yana 45 HDP'li belediyeye kayyım atandı

Haklarında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Muş'un Korkut İlçesi Altınova Belediye Başkanı Casim Budak ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca gözaltına alınan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atandı. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediyeye sayısı 45'e yükselmiş oldu.

6 belediye eş başkanına mazbata verilmeyen ve 2 ismi ihraç eden HDP’nin elindeki belediye sayısı 12’e düştü.

HDP’nin yönetiminde kalan belediyeler şunlar: Adıyaman Kömür; Ağrı Doğubayazıt, Diyadin, Patnos; Diyarbakır Çınar, Dicle; Elazığ Sarıca; Erzurum Karaçoban; Iğdır Hoşhaber; Kars; Şırnak Silopi, Balveren.

Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmiştir.

Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

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Kayyım atanan HDP'li belediyeler

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kayyım atanan HDP'li belediyeler şöyle:



* Diyarbakır Büyükşehir

* Mardin Büyükşehir

* Van Büyükşehir

* Hakkari Belediyesi

* Yüksekova Belediyesi

* Kulp Belediyesi

* Kayapınar Belediyesi

* Bismil Belediyesi

* Kocaköy Belediyesi

* Karayazı Belediyesi

* Nusaybin Belediyesi

* Erciş Belediyesi

* Cizre Belediyesi

* Saray Belediyesi

* Kızıltepe Belediyesi

* İpekyolu Belediyesi

* Yenişehir Belediyesi

* Hazro Belediyesi

* İdil Belediyesi

* Akpazar Belediyesi

* Batman Belediyesi

* Silvan Belediyesi

* Eğil Belediyesi

* Lice Belediyesi

* Ergani Belediyesi

* Güroymak Belediyesi

* Halfeli Belediyesi

* Gökçebağ Belediyesi

* Sur Belediyesi

* İkiköprü Belediyesi

* Mazıdağı Belediyesi

* Savur Belediyesi

* Bulanık Belediyesi

* Varto Belediyesi

* Suruç Belediyesi

* Başkale Belediyesi

* Muradiye Belediyesi

* Özalp Belediyesi

* Altınova Belediyesi

* Siirt Belediyesi

* Iğdır Belediyesi

* Korkut Belediyesi

* Kurtalan Belediyesi