Kayyım atanan Iğdır Belediyesi eş başkanlarının soruşturmasına gizlilik kararı getirildi

Yerlerine kayyım atanan ve gözaltına alınan Iğdır Belediyesi eş başkanları Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş hakkında yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Mayıs’ta görevden alınarak yerlerine kayyım atanan ve evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Iğdır Belediyesi Eş Başkanları Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş hakkında yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı konuldu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan eş başkanların, ifadelerinin 18 Mayıs Pazartesi günü alınması bekleniyor.

Kayyım atanan Siirt, Kurtalan ve Baykan için de gizlilik kararı verildi

Aynı gün kayyım atanmasının ardından gözaltına alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan belediye eş başkanları hakkında da yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verilmişti.