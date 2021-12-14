Yeniden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya 'FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörü hakkında hazırladığı iddianame ve Şemdinli’deki Umut Kitabevi’nin bombalanması davası ile tanınan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında itirafçı olan eski savcı Ferhat Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada ‘FETÖ’ üyeliğinden yine 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 28 Mart 2019'daki karar duruşmasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

Sarıkaya tahliyesini istedi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava yeniden görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin sanık ve avukatına söz verdi. Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Sarıkaya, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sarıkaya'ya 'silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan yine 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya'nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda hükme bağlanacak.

Sarıkaya 15 Temmuz 'FETÖ' darbe girişimi sonrasında da itirafçı olmuştu. Sarıkaya, Şemdinli iddianamesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne ilişkin operasyonlarının 'FETÖ' kumpası olduğunu, kendisinin bu kumpaslara ortak olduğunu itiraf etmişti. Ağustos 2016’da görevden uzaklaştırılan savcı, 1 Kasım 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi, 8 Kasım’da ise tutuklanmıştı.