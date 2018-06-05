İntihar eden bürokratın onuru ve organize bir onursuzluk hikâyesi: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde 13 yıl sonra gelen beraat!

Size uzun bir hikâye anlatacağım. Bu köşede yıllarca, defalarca anlatılan, her defasında komplocuların ve komplocuları himaye edenlerin başlarını kuma gömdüğü bir hikâye. Bir onur hikâyesi. Ve organize bir onursuzluğun da hikâyesi.

Önce özetin de özeti bir özet: Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yolsuzluk iftirasıyla suçlanarak hapsedilince onuru için intihar eden Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı ile dönemin hapsedilen rektörü Prof. Yücel Aşkın'ın ve Prof. Ayşe Yüksel'in de yargılandığı davada 13 yıl sonra "oy birliği" ile beraat kararı verildi. Baştan sona bu komplonun piyonu olan dönemin özel yetkili savcısı Ferhat Sarıkaya ise geçen yıldan beri "FETÖ itirafçısı" olarak hayatını sürdürüyor. İnsanların canlarına, özgürlüklerine mal olduğu yıllar için "Fethullah Gülen cemaatinin elemanı olduğu, cemaatten para da aldığı" itirafı eşliğinde özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Şimdi, Türkiye için büyük bir utancı ifade eden bu 13 yılın filmini -Şemdinli iddianamesi ve itirafına da uğrayarak- geri saralım. Bu köşede daha önce defalarca yazılan hikâye için, bir kez daha buyrun:

Şemdinli'de Özipek Pasajı'nda faaliyet gösteren Umut Kitabevi, 9 Kasım 2005 günü öğlen saatlerinde bombalı bir saldırıya hedef oldu. Kitabevinin sahibi Seferi Yılmaz, PKK ile ilişkisinden dolayı ceza almış eski bir hükümlüydü. Yılmaz'ın kitabevinde bulunmadığı sırada patlayan bomba Mehmet Zahit Korkmaz adlı vatandaşın hayatına mal oldu.

Yapılan incelemelerde otomobilin Jandarma'ya ait olduğu, kitabevini bombalayanların jandarma görevlileri olduğu yolunda bulgulara ulaşıldı. Aracı kullanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş saldırının failleri olarak suçlandılar. Bu arada, kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanı olacak olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt, Ali Kaya için “Tanırım, iyi çocuktur” açıklamasını yapabildi.

Ardından, Ferhat Sarıkaya Van'da özel yetkili savcı olarak soruşturmayı üstlendi ve iki astsubayın dışında Büyükanıt'ı ve birlikte çalışan bazı generalleri ağır ifadeler eşliğinde “suç işlemek için örgüt kurmak, görevi kötüye kullanmak, sahte belge düzenlemek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”le suçladı.



Bu iddianamenin ve suçlamaya muhatap olan askerlerin tepkilerinin ardından Sarıkıya, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikâyet edildi. Dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı olan 15 Temmuz 2016 gecesi darbeciler tarafından kaçırılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın muhalefetine karşı Sarıkaya kurulun beş “hukukçu” üyesinin “mesleki yeterliliği bulunmadığı” iddiasıyla 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç edildi. Karar uyarınca Sarıkaya avukatlık da yapamayacaktı.



İcraat sicili, 2007 yılında 27 Nisan e-muhtırasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale eğilimini de içerse, Şemdinli dosyasında Büyükanıt hakkındaki “suç örgütü kurma” iddiası delil durumu açısından ciddi sorunlar taşıyordu. Ancak bu sorunlara rağmen "iddianamenin mahkemece reddi" gibi rutin yasal imkânlar kullanılmadı, ancak sonrasında Sarıkaya'ya HSYK tarafından en ağır mesleki yaptırım uygulandı.

Bu arada Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Eylül 2007'de görevsizlik kararı verdiği yargılamayı devralan askeri mahkeme Aralık 2007'de astsubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz'in tahliyesine karar verdi. Askeri hâkimler, artık Genelkurmay Başkanı olan Büyükanıt'ın, bir başka deyişle en üst komutanlarının “Tanırım, iyi çocuktur” dediği sanıkları serbest bırakmışlardı, ancak Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan nihai yargılamada, sanıklar hakkında 39 yıl, 10 ay, 27'şer gün hapis cezasına hükmedildi.

"İddianameyi hâkimle yazdık,

cemaatten yıllarca para aldım!"

Ağustos 2010'da, AKP Hükümeti “yeni Ferhat Sarıkaya olaylarına izin vermeyeceğini” açıkladı ve Sarıkaya yaklaşık beş yıl sonra, 26 Nisan 2011'de yapısı değiştirilmiş HSYK tarafından savcılık görevine iade edildi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Sarıkaya'ya zulmedildiğini, onurlu bir iş yaparken işsiz bırakıldığını, bu nedenle TBMM Başkanı'yken Meclis Hukuk Müşavirliği görevi teklif ettiğini, ancak Sarıkaya'nın herkesin üzerine atlayacağı bu öneriyi kabul etmeyerek büyüklük gösterdiğini” açıkladı.

Sarıkaya, yaklaşık 12 yıl sonra, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı itiraflarda, Arınç'a göre "büyüklük gösterdiği" o yılları anlattı. "Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmasına ilişkin olayın soruşturulması için Van'dan özel olarak görevlendirildiğini, Genelkurmay Başkanı olması beklenen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ı hedef alan bir iddianame yazma talimatı aldığını, iddianamenin bir bölümünü hâkimin yazdığını, bu iddianame üzerine Gülen cemaatinden yıllarca para aldığını, yurt dışına giriş çıkış kayıtlarını cemaat tarafından silindiğini" açıkladı!

Sarıkaya'ya ikinci sipariş: Van 100. Yıl Üniversitesi

Sıra, 13 yıl sonra bugün (5 Haziran 2018 Salı) beraat kararı gelen Van 100. Yıl Üniversitesi komplosundaki Ferhat Sarıkaya'da...

Nisan 2005'te Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) alımlarında yolsuzluk yapıldığı, çıkar amaçlı çete kurulduğu, kadrolaşma/fişleme yapıldığı iddialarını içeren imzasız bir ihbar mektubu rafa kaldırıldı. Zira, YÖK'ten yargılama izni çıkmamış, bu nedenle savcılık da "görevsizlik" kararı vermişti.

Ancak aynı ihbar daha sonra, Haziran 2005'te “özel yetkili savcı” olarak dosyaya bakan Ferhat Sarıkaya tarafından, yargılama için YÖK izni gerektirmeyen "çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu" iddiasıyla işleme kondu.