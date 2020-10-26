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Yeniden yargılama talebi reddedilen Enis Berberoğlu'ndan AYM’ye hak ihlali başvurusu

26 Ekim 2020 23:27

Milletvekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından ilk derece mahkemelerinin yeniden yargılama talebini reddettiği Enis Berberoğlu, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne "hak ihlali" başvurusunda bulundu.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu için eylül ayında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bunun üzerine CHP’li Berberoğlu'nun avukatı, mahkumiyet kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tekrar başvurmuştu. Ancak yerel mahkeme, "Yeniden yargılamaya gerek yok. AYM kararı bizim irademize müdahaledir" diyerek reddetmişti. Berberoğlu'nun bu karara itirazı üzerine dosya bu kez 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. O mahkeme de "karara yer olmadığına" hükmetti. Enis Berberoğlu, avukatı aracılığıyla yeniden bir hak ihlali doğduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun çok önemli hak ve özgürlüğü elinden alındı. Seçme, seçilme ve siyasi hakkı elinden alındı. Özgürlüğü elinden alındı. Anayasa Mahkemesi çok ağır hak ihlalleri tespit etti. Yerel mahkemeye 'Bu ihlali tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıracak’ dedi Yeniden yargılama kararı vereceksin. Anayasa Mahkemesi kararları hepimizi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararını kişisel gerekçe ve yorumlarla eleştirebilirsiniz ama ben uymuyorum diyemezsiniz. Bugün yaşadığımız 83 milyonun sorunu. Anayasa Mahkemesi kararı mutlaka uygulanmak zorunda. Aksi anayasayı askıya almaktır. Maalesef bugün anayasa askıda. Hukuk devletinin temeline dinamit koymaya kimsenin hakkı yoktur. Anayasa devletimizin işleyişini belirler, anayasa hak ve özgürlüklerimizin güvencesidir. Anayasayı koruyan organ da Anayasa Mahkemesi'dir. Bu karar bugün uygulanmayarak devletin sigortasını attırdılar" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğine vurgu yapan Erkek, şunları söyledi:

”Vatandaşların tüm hak ve özgürlükleri anayasada güvence altına alınmıştır. Bu kararları uygulamazsanız 83 milyonu güvencesiz bırakırsınız, hukuk devletini tümüyle yıkarsınız. Bugün ikinci başvurumuzu yaptık. Enis Berberoğlu avukatları Yiğit Acar, Murat Ergün ile birlikte. Bu konu Enis Berberoğlu’nu aştı, bir devlet krizine, anayasa krizine, hukuk devleti krizine dönüştü. İvedilikle yargı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu krizi ortadan kaldırmak zorunda. Bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin belirlediği ihlal tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı."

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Ne olmuştu?

14 Haziran 2017’de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan “MİT TIR'ları” haberiyle ilgili olarak Enis Berberoğlu hakkında “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla açılan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi  25 yıl hapis cezası verdi.

Bunun üzerine Berberoğlu 14 Haziran 2017’de tutuklandı. Bu hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017’de bozuldu.

Bozma kararında İstinaf Mahkemesi “Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını” belirtti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 13 Şubat 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtay’a gönderdi.

Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Berberoğlu, 24 Haziran Milletvekilliği Seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilince, yargılamanın durdurulması talebiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Başvuru 20 Temmuz'da reddedildi. Fakat Yargıtay 20 Eylül 2018'de Haziran seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen ve hala tutuklu bulunan Enis Berberoğlu hakkında verilen cezanın infazının, yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durması istemini kabul etti ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine hükmetti. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunarak milletvekilliği düşürüldü. Ertesi günse gözaltına alındı ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkartıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin kesin hükmü kaldırmadığını, Berberoğlu'nun durumunun kesin hüküm kaldırılırsa değerlendirilebileceğini söylemişti. 

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Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.
 
Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
 

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