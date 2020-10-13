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TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir

13 Ekim 2020 12:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı değerlendirerek, "Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun Meclis'e geri dönmesine ilişkin "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir" değerlendirmesini yaptı.

Şentop, "Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim. Türkiye’de bundan sonra seçimler zamanında yapılır" dedi.

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