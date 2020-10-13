Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı: Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP’ye oy veren kardeşlerin bile şaşkınlıkla soruyor. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil" yanıtını verdi.

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

"Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatana kastetmiştir"

Bahçeli, "İrade ve istikbal sınavından geçiyoruz. Suudi Arabistan ve BAE'nin Türkiye karşıtı politikaları derinleşmekte, Türk mallarına ambargolar uygulanmaktadır. Kırgızistan iç karışıklığa dümen kırmış durumdadır. Seçim beklentisi dillendirirdi. Milletimizi kahreden, orman yangınlarından kısaca bahsetmek istiyorum. İhanet ateşiyle yanan vicdana Orman hayattır, yuvadır. Ormanı topraktan ayrı yorumlamak mümkün değildir. Ormana kasteden toprağa, toprağa kasteden vatana kastetmiştir." dedi.

Bahçeli, "Ağacımıza, doğamıza, insanımıza kimler sabotaj yapmışsa en ağır şekilde cezalandırılmaları ertelenemez bir hedeftir. Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı bir oluşum tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? TTB’nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Savaşa hayır bildirisini yazan işbirlikçi güruhun itirazını tesadüf edeniniz oldu mu?" diye konuştu.

"İki ülke arasında masa kurma önerileri Dağlık Karabağ davasını karalamaktan başka mânâya gelmemektedir"

Bahçeli, "Terörist Demirtaş’ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı’ndan ses çıktı mı? Kılıçdaroğlu şereften ne anlıyor, hayata ve doğaya kasteden hainlerin elebaşı Demirtaş’la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar nasılsınız, iyi misiniz? Ermenistan kanserlidir, kemoterapisi Türkiye ve Türk düşmanlığıyla yapılmaktadır. Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, diplomasi gibi kandırmacılarla çözüm teklifleri tuzaktır. Masumları öldüren ülke Ermenistan’dır. Geçen hafta ne demişsem aynı noktadayım. İki ülke arasında masa kurma önerileri Dağlık Karabağ davasını karalamaktan başka mânâya gelmemektedir. Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeli. Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Dağlık Karabağ masada değil terör devleti Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalı"

Bahçeli, "Görüşme ve temas trafiğiyle Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan bütünüyle çekilmeleri hayaldir, güç kullanarak vatan toprakları alınacaktır. Ateşkesi ihlal eden beklenildiği gibi Ermenistan olmuştur. Katille pazarlık kurşun, bomba olarak fatura edilmiştir. Azerbaycan’ın ateşkes uyulduğunu, aktif savaş faaliyetlerinin yürütülmediğini basa basa açıklaması Ermenistan’ı cesaretlendirmektedir. Dağlık Karabağ masada değil terör devleti Ermenistan’ın kafasına vura vura alınmalıdır." görüşünü savundu.

"Dağlık Karabağ, kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan’a geçmeli"

Bahçeli, "Dağlık Karabağ, kahramanlık ve silah zoruyla Azerbaycan’a geçmelidir. Ateşkes ve diplomatik görüşmeler bundan sonra ele alınmalıdır. Ermenistan bu çatışma sürecinden güçlenerek çıkarsa gelecek Azerbaycan Türklüğü için çok ağır sonuçlara yol açacaktır. Türkiye de bunun sarsıcı değişimlerine katlanmak zorunda kalacaktır. Bakü’yü hedef yapanlar Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır. Bizden söylemesi. Türk milleti bilendir, beklenendir, adaletin nişanesidir, Dağlık Karabağ’da yaşanan sıcak çatışmalarının yankı ve yansımaları sırasıyla gün yüzüne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

"CHP bize göre Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz"

Bahçeli, "FETÖ'cülerin Kırgızistan'a yuvalanmış faaliyetleri hesaba katıldığında yönlendirici emellerin kim ya da kimler olabileceği de az çok belirginlik kazanmaktadır. Ermenistan’ı kafesleyen, Dağlık Karabağ’ı karanlığa iten, Azerbaycan’ın ana ekseninde yer aldığı enerji jeopolitiğinde oyun kuran güçler Kırgızistan’da da faaldir. Doğu Türkistan meselesinin tekrar gündeme getirilmesi tesadüf değildir MHP hiçbir telkine alet olmayacaktır. CHP bize göre Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz, tavsiyede bulunamaz. Onlar Moskova yolu gözlerken biz esir Türklerin davasıyla nefes alıyorduk. Çizgimizde kırıklık yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli şunları kaydetti:

"CHP kim Doğu Türkistan’ı savunmak kim. Hele bir de serok Ahmet var ki gürültü patırdı çıkarmakta üzerine yoktur. Satmak senin işindir. Pazarlar Sen Doğu Türkistan’ın haritada yerini bilmiyorken milliyetçi hareketin kalbi bu sevdayla çarpıyordu. Sen git Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş. Aklının ermediği konularda yorum yapma. Masken düşer, çamurlu yerlerde yürüme üstün başın batar. Zilletin ortakları bilmedikleri Doğu Türkistan’ı gündeme getiriyorlar. CHP Genel Başkanı’nın seçim isteği sipariştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. CHP’ye oy veren kardeşlerin bile şaşkınlıkla soruyor.

"Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil"

Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma. Sandığın 2023 yılından kurulmasından yana MHP. Erken seçim tartışması boşuna emek israfıdır. Anket aldatmalarını millet iradesi yıkıp geçecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP sözünün eridir. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.