TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır, ilgili mahkeme bu karara uymalıdır

Şentop, “Bir hukuki süreci hukuki zeminden bütünüyle alıp bir siyasi zemine çektiğiniz zaman tartışmalar sağlıklı yürümüyor. Sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Hukuki zemini bütünüyle kaybetmeden bu değerlendirmeler yapılmamalıdır” dedi.

Şentop, "Dokunulmazlıkların kaldırıldığı dönemde Anayasa Komisyonu başkanıydım. Orada da görüşümü net olarak ifade ettim. Dokunulmazlıklar dönemlerle ilişkilidir. Tabiri caizse her dönemin bir dokunulmazlığı vardır. 26. dönemin dokunulmazlığı ayrı bir dokunulmazlıktır. Seçim olduktan sonra yeni bir dönem başladığında 27. dönem dokunulmazlığı ayrı bir dokunulmazlıktır. Yeni bir seçim yeni bir dokunulmazlık kazandırır. Yargıtay kararını verdikten sonra görüşümü açıklamış değilim, ondan önce açıklamıştım. Yargıtay’ın yaptığı değerlendirmeyi 16. Ceza Dairesi’nin değerlendirmesinden farklıydı benim görüşüm. Bu görüşümü daha sonra da değiştirmedim" ifadesini kullandı.

“AYM kararıyla benzer, paralel bir yerde mi duruyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Şentop, “Anayasa hukukçularının değerlendirmeleri bu anlamda pek farklı değil. Anayasa hukukçusu olmayan hukukçu arkadaşların yorumlarında farklılıklar var” ifadelerini kullandı.

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili mahkeme bu karara uymalı"

“Yargıtay’ın kararı sonuç itibarıyla bir mahkeme kararıdır. Bir süreçteki yargılamayı kesinleştiren karardır. Kesin hükümdür. Kesin hüküm bağlayıcıdır. Meclis başkanı olarak veya normal bir vatandaş olarak ben farklı düşünüyorum Yargıtay’dan veya bir mahkemeden, dolayısıyla ben bu kararı uygulamam’ demem mümkün değil.

Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararı da bağlayıcıdır. Onun nasıl uygulanacağına dair bir kanun var.

AYM’nin kararının eleştirilebilecek yönleri var. Sonuçta AYM’nin kararı da Yargıtay’ın kararı gibi bir karar. Bu karar da bağlayıcı bir karardır. Bu karara muhatapların uyması gerekir.

Bence ilgili mahkeme bu karara uymalıdır. AYM’nin kararını yorumlanması, değerlendirilmesi, bozulması gibi bir müessese yok bizim hukuk sistemimizde.

Mahkemeler yanlış karar verebilir. Bu süreç içerisinde ben işin rayına oturacağını, mevzuata uygun şekilde sonuca bağlanacağını düşünüyorum.