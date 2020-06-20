Yeniçağ yazarından Bakan Soylu'ya: Partisini terk edip AKP'ye geçen, istifayı bile beceremeyen sen kimsin, gazeteciye 'namussuz' diyerek kendini küçük düşürdün

Yeniçağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Trabzon'da bir bürokratın yükselme hikayesini kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e 'namussuz' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Ey Soylu; Bir bakan olarak böyle bir hakareti bırakın bir gazeteciyi bir insana nasıl yaparsın? Partini terk edip AKP'ye geçen sen değil misin? İstifa etmeyi bile beceremeyen sen değil misin?" diye sordu.

Bakan Soylu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişini yazmasının ardından Saygı Öztürk'ü hedef alarak, "Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" demişti.

Yazısında Bakan Soylu'yu eleştiren Uğurluoğlu, "İstifa ile AKP'liler arasında kaybettiğin prestijini namus abidesi gazeteciye saldırarak kazanmaya mı çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı. Uğurluoğlu'nun yazısının bir kısmı şu şekilde:

Sen namus timsali bir gazeteciye, "namussuz" diyerek sadece kendini küçük düşürmekle kalmadın, Türk polisine, Türk jandarmasına layık bir bakan olmadığını da gösterdin. Cumhurbaşkanlığı kabinesine layık bir bakan olmadığını da ispatladın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli makamlarından birini hak etmediğini de ispatladın… Bakan oldun diye vatandaşlara hakaret etme hakkı mı kazandın?

Sen mahallede misket oynarken, Saygı kardeşim bakanları, başbakanları, cumhurbaşkanlarını bugün olduğu gibi onuru ile izliyordu. Karınca dahi incitmeyen ve mesleğini şerefiyle yaparak ödüller kazanan, onlarca kitap yazan ve tüm siyasetçilerin değer verdiği Saygı Öztürk bil ki senin bu hakaret sözünle asla değer kaybetmez.

Saygı Öztürk'ün yazısında adı geçen kişiler haklarında bir haksızlık bir yanlışlık yaptılarsa basın kanununa göre, "tekzip" hakları ile maddi ve manevi tazminat haklarını kullanırlar. Eğer yanlış bir haber ise yargı kararı ile aynı sayfa aynı sütunda tekzip yayınlanır. İstifa ile AKP'liler arasında kaybettiğin prestijini namus abidesi gazeteciye saldırarak kazanmaya mı çalışıyorsun?"

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