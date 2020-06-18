Saygı Öztürk'ten, kendisine 'namus düşmanı' diyen Soylu'ya: Malımızı, canımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz bakanın böyle konuşmaması lazım, tabii takdir yine onun

Gazeteci Saygı Öztürk, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişini yazmasının ardından kendisine 'namus düşmanı' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Malımızı, canımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz bakanın böyle konuşmaması lazım. Ben ülkem adına üzülüyorum. tabii takdir yine onun” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişini kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e tepki göstererek, “Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” ifadelerini kullandı.

KRT TV’de konuşan Öztürk, Soylu'nun sözlerine yanıt vererek, “Çok üzüldüm, samimi söylüyorum. Bir bakanın böyle konuşmaması, yazmaması lazım. Ülkem adına üzülüyorum. Bir bakanın bir gazeteciye böyle dememesi lazım.” diye konuştu.

Öztürk’ün açıklamaları şöyle:

“Çok üzüldüm, samimi söylüyorum. Bir bakanın böyle konuşmaması, yazmaması lazım. Ülkem adına üzülüyorum. Bir bakanın bir gazeteciye böyle dememesi lazım. Daha önce başka bir meslektaşımız için de söyledi. Olmaması gerekir.

Malımızı, canımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz bakanın böyle yapmaması lazım. Böyle konuşmaması lazım, tabii takdir yine bakanın, ne diyebiliriz.

40 yıldır bu tür polemiklere girmedim. Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminden beri de görüşmedim. Siyasetçilerle ne haddimi aşarım ne kendimi haklı bulurum. Gazetecinin siyasetçiyle polemiğe girmesi... 40 yıldır namussuzluk yapmadım bundan sonra da yapmam. Ben kalemimi satmam.”

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