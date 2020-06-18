Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Saygı Öztürk'ün yazısı için 'namussuzluk' diyen Süleyman Soylu ile diyaloğunu yazdı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medyadan gazeteci Müyesser Yıldız'ı hedef göstermesini hatırlatarak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e hakaret etmesini yazdı.

Saygı Öztürk'ün “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” haberi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'nun Twitter hesabından yazdığı “İnsanlık görevimi yapıyorum Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” sözlerini alıntılayan Faruk Bildirici " Belli ki, Bakan Soylu, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşinin belediyedeki işçi kadrosundan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne hızlı yükselişini aktaran habere çok kızmıştı. Ama yazdıkları bir eleştiri ve itirazdan çok hakaret yüklüydü" dedi.

“İçişleri Bakanı’nın gazeteciye hakaret etme serbestisi mi var?" diye soran Bildirici, "Müyesser Yıldız’dan sonra şimdi de gazeteci Saygı Öztürk’e hakaret yağdırıyor. Bu vesileyle bir daha sorayım; Müyesser Yıldız’ın telefonunun dinlendiğini önceden biliyor muydu?” dedi.

Twitter'daki bu paylaşımının ardından Bakan Soylu'nun kendisini arayarak sözlerini savunduğunu da belirten Faruk Bildirici o görüşmeyi şöyle aktardı:

"Yarım saat kadar sonra telefonum çaldı. İçişleri Bakanlığından aranıyordum. Az sonra Bakan Soylu karşımdaydı. Hemen konuya girip, hızlı hızlı konuşmaya başladı:

- Haberde bir kadının namusuna dil uzatmış. Böyle yazmaya hakkı var mı? Yükselme tarafını yazsın, eleştirsin. Ben ona bir şey demem. Ama kadının namusuna laf uzatıyor. Ben Bahar hanımı tanırım.

-Ama Sayın Bakan siz de haberi eleştirmiyorsunuz, gazeteciye hakaret ediyorsunuz.

- O bir kadının namusuna dil uzatarak bana o hakkı veriyor. Siz arkadaşınıza söyleyin böyle yazmaması gerektiğini, onu eleştirin.

- Siz de yükselme tarafıyla ilgili bir şey söylemeden doğrudan hakaret ediyorsunuz. Bir bakan olarak hakaret etmeden yazsanız itirazınız daha rahat anlaşılmaz mı?

- O haberi okudunuz mu? Haberde doğrudan kadının namusuna dil uzatıyor.

- Ben okudum haberi evlilik dışı ilişki iması var.

- İma değil… O kadarla kalmıyor. Doğrudan öyle yazıyor. Ali’yi de tanırım, o Trabzon’da turizmi ayağa kaldırdı.

Diğer yandan Soylu'nun Saygı Öztürk'e yönelik "Namussuzluğun ortağı, haysiyet celladı" gibi ifadelerine basın örgütlerinden de tepki verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Vahimdir, kınıyoruz. Hukuk devletine çağıranlar da hukuk devletine saygılı olmalıdır" dedi

Türkiye Gazeteciler Sendikası da Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu'ya "Haber hoşunuza gitmedi diye gazeteciye hakaret edemezsiniz Sn. Soylu. Haddinizi bilin" paylaşımını yaptı.

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