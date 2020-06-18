Soylu, Sözcü yazarı Öztürk'ü ikinci kez hedef aldı: Haysiyet cellatlığı yaptın, şimdi de yalan söylüyorsun

Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk için 'namus düşmanı' ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci kez Öztürk'ü hedef alarak, "Haysiyet cellatlığı yaptın, şimdi de yalan söylüyorsun" dedi.

Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, bugün “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” başlıklı bir haber kaleme aldı. “Ali Ayvazoğlu, belediyede işçi kadrosunda işe başladı. Şimdi milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Ardından özel kalem müdürü oldu. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı” ifadelerinin yer aldığı haberde Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişe dikkat çekildi.

Soylu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda “İnsanlık görevimi yapıyorum” diyerek, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci paylaşımını yapan Soylu, "#SAYGIsızÖZTÜRK 1- Haysiyet cellatlığı yaptın 2- Şimdi de yalan söylüyorsun Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.