Yeniçağ yazarı: Yap-işlet-devret, sus-kirlet-yok et zihniyeti, adım adım öldürüyor güzelim Türkiye'yi!!!

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, Marmara Denizi'ni istila eden misilaja dikkati çektiği bugünkü yazısında, "yap-işlet-devret, sus-kirlet-yok et zihniyeti, adım adım öldürüyor güzelim Türkiye'yi!!!" görüşünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün "Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" sözünü şaşkınlıkla karşıladığını belirten Faraç, "Söyler misiniz; imar affı ve kentsel dönüşüm rezaletiyle şehirleri mahveden, park yapmak uğruna, Salda gibi gölleri bile yok etmeye çalışan, kıyılardaki yapılaşma ile denizleri kuşatan, plastik atık ithalatına göz yumarak Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getiren, ormanları köprülere-yollara kurban eden, ovaları-yaylaları yapılaşmaya açan, tarım alanlarını kaderine terk eden bir siyasal iktidarın, -'müsilaj' belası bir başka felaketi haber verirken- 'denizleri kurtaracağız' demesi, komediden beter değil mi?.." diye sordu.

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