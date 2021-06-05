Erdoğan'dan müsilaj açıklaması: Tüm kurumların ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Marmara Denizi'ni istila eden müsilajla (deniz salyası) ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Maramar'da karşımıza çıkan deniz salyası sorunlarının kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. İBB niye bunu yapmıyor? İzmir niye yapmıyor? Şu niye bu niye yapmıyor demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız, üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" diye konuştu.

"Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek, ki daha büyük bela idi, inşallah müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız" diyen Erdoğan sözlerini devamında da, "Tabii benim korkum bu Karadeniz'e yayılır, bir de Karadeniz'den Marmara'ya bunun girdiği olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Tabi iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklığındaki artışın da bu tabloda önemli bir payı var. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da aktı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor. Müsilaj istilası tüm kurumlarımızın ortak gayesiyle çözülebilecek bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, toplu açılış töreninde sözlerine, "Toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi atık su arıtma tesisi ve bisiklet yolunu halkımızın istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Tüm bu eserlerin, tesislerin, şehirlere ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyoruz" diyerek başladı. "Hastanelerimiz nasıl salgın döneminde milletimizin sağlığının korunması konusunda hayati öneme sahip olmuşsa, millet bahçeleri başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür" diyen Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

"İBB görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç mağaç böyle bir şey yoktu"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımda görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç mağaç böyle bir şey yoktu. Bütün yolların kenarlarını ağaçlarla, burada bir şey ifade ediyorum fidan dikmedik ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı onun için tüm bizim için ağaçlandırma merkezlerinden tutun ithale varıncaya kadar ağa. ithal ederek 10 yaş 15 yaş grubundan ağaçlarla İstanbulumuzun yol kenarlarını bu ağaçlarla tamamen döşedik ve bir anda İstanbulumuz ağaçlandırılmış oldu. Çevre, yeşil bizim işimiz. Biz bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacak bu noktada özellikle ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız. "

Katı atık toplama tesisleri

Uzmanların uyarılarda bulunduğu kuraklıkla da ilgili konuşan Erdoğan, "Kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit halini aldığı şu dönemde yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumanın önemi giderek artıyor. Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan çöplerden yayılan metan gazı ve karbondioksit emisyonlarını inşa ettiğimiz katı atık toplama tesisleriyle kontrol altına almayı başardık. Aynı şekilde Kartal-Pendik, burada da yine metan gazı, çöp depolama alanlarıyla bir tehdit vardı. Bu tehditten de Pendiğimizi biz kurtardık. Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesisimiz nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor" sözlerini kaydetti.