Yeniçağ yazarı: Erdoğan arasa Gül koşa koşa gider, ancak Emine Hanım bu işe şiddetle karşı çıkar

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri için Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını gündeme getiren yazısına ilişkin görüşlerini kaleme aldı.

“Erdoğan Gül'ü arasa ya da Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı gönderip davet etse inanıyorum ki Gül koşa koşa gider. Ancak bilinsin ki Erdoğan'dan önce Emine Hanım bu işe şiddetle karşı çıkar” diyen Uğuroğlu, “Çünkü Emine Erdoğan'ın cumhurbaşkanı eşi iken Hayrünisa Gül ile yaşadıkları büyük sorunlar var. Çünkü Abdullah Gül'ün Saadet aracılığı ile Millet İttifakının adayı olma girişimi var. Bütün bu yaşananlardan sonra Erdoğan Gül'ün AKP'nin bahçe kapısından içeri sokmaz” ifadelerini kullandı.

Gül’e yakın bir ismin söz konusu iddiayı yalanladığı açıklamasında kullandığı, “Türkiye'nin gittiği yol da, kendisine çok büyük sorumluluklar düşecek zamanı bekliyor…"sözünü hatırlatan Uğuroğlu, şöyle dedi:

“Gül önce Ataklı üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi ama bunun asıl anlamı da şuydu: Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.

Şunu söylemek istiyorum. Abdullah Gül'ün asıl ve temel amacı şudur: Millet İttifakının ortak tek adayı olmak.”

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