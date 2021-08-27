Kulis: Erdoğan çok kısa bir süre önce Abdullah Gül’le gizli bir görüşme yaptı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizli olarak görüştüğünü ve, "AKP’nin cumhurbaşkanı adayı sen ol, Anayasa'da küçük bir değişiklik yapalım, başbakanlık sistemini getirelim, ben de seçime partimin başında gireyim" dediğini ileri sürdü.

"Erdoğan’ın hesabına göre Gül’ün gelişiyle birlikte AKP’den kopan Babacan ve Davutoğlu da geri dönerler, Saadet’ten kaymalar olur, MHP’ye kaçan oylar da tekrar kazanılır. Böylelikle AKP’nin oyu yüzde 40’ın üzerine çıkar ki, bu durumda parti tek başına bile iktidara gelebilir" diyen Ataklı, "Abdullah Gül’ün kabul etmesi halinde Erdoğan’ın çok kısa süre içinde erken seçim kararı alabileceği de belirtiliyor. Eylül ayı ile birlikte siyasette çok büyük sarsıntılar olacak, şimdiden söyleyeyim" görüşünü ifade etti.

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