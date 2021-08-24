Ahmet Takan'dan Fehmi Koru'ya: Abdullah Gül’ün sonradan dahil olduğu toplantıda, Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, eskiden danışmanlığını yaptığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın isimlerin "gizli toplantı" yaptığı iddiasında bulunurken, gazeteci Fehmi Koru'ya "Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?" diye sordu.

Geçen günlerde "Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu Fehmi Koru’nun eline tutuşturup köşesinde kaleme aldırmış!" diyen Takan, gazeteci Fehmi Koru'nun kendisine yanıt niteliğinde kaleme aldığı "AK Parti’ye genel başkan veya kurtarıcı arıyor değilim" başlıklı yazısını hatırlatarak, Koru'ya tepki gösterdi.

Takan, "Gül'ün Cumhur İttifakı'nın adayı olması için" toplantı yaptıkları iddiasında bulunduğu Koru'ya şu soruları yöneltti:

"Hani şu, İstanbul’da, Abdullah Gül’ün 4-5 çok yakın adamı ile birlikte yaptığınız çok özel toplantı var ya… Abdullah Gül’ün ilk başta katılmadığı sonradan yemekli bölümüne dahil olduğu toplantı… O toplantıda neler konuştunuz?.. Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?.. Sonra ne kararlar alındınız?.. Tayyip Erdoğan’ın özel sağlık durumu ile ilgili hangi özel bilgileri masaya yatırdınız?.. Ne hesap kitap yaptınız?.. Sen anladın onu Fehmi efendi!.. Demek ki, iş öyle senin yazdığın gibi değilmiş…"

TIKLAYIN - Fehmi Koru: AK Parti’ye genel başkan veya kurtarıcı arıyor değilim

TIKLAYIN - Korkusuz yazarı Takan: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu Fehmi Koru’nun eline tutuşturup köşesinde kaleme aldırmış!