Murat Yetkin, Abdullah Gül'ü aradı: Hulusi Akar ve Erdoğan ile yeni bir temas oldu mu, ne konuşuldu?

Gazeteci Murat Yetkin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, hakkındaki “Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar’ın kendisiyle görüşmeye geldiği”, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiği” yönündeki iddiaları sordu.

Gül’ün bu konularda konuşmak istemediğini belirten Yetkin, “O yüzden size aktaracaklarımı ‘Ofisinden aldığım bilgi’ ve ‘Gül’ün yakın çevresinden alınan bilgi’ şeklinde aktaracağım” diyerek devamında şunları kaydetti:

"Gül konuşmak istemiyor çünkü yakın çevresine göre 'tamamen asılsız, temelsiz iddialara cevap vermek, bu iddialarla muhatap olmak istemiyor.' Yine ofis kaynaklarına göre, bu spekülasyonlara isminin karıştırılmasından da rahatsız."

Yetkin, “Bu yayınların kendisinden, yakın çevresinden kaynaklanmadığı anlaşılıyor. Yayınların, kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimine dair erken bir siyasi tutum almaya, açıklamaya zorlamayı amaçladığı yorumu yapılabilir. Bu yayınların, AK Parti tabanındaki erozyonu, en azından Bekir Ağırdır’ın deyimiyle 'yolun sağına çekip bekleyen' AK Parti seçmenini yeniden saflara katmak için moral etkisinden söz etmek de mümkün. Nitekim bu yayınlar Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet protokolünde yer vereceği kadar el üstünde tutulduğu, Fethullah Gülen örgütünden kopanların AK parti saflarına katılmasının konuşulduğu günlerle eş zamanlı çıkıyor. Bir nevi ‘fabrika ayarlarına dönmeden fabrika ayarlarına dönüyormuş gibi yapma’ da denebilir” değerlendirmesini yaptı.

Yetkinrepor.com adresinde yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Kulis: Erdoğan çok kısa bir süre önce Abdullah Gül’le gizli bir görüşme yaptı

TIKLAYIN - Fehmi Koru: AK Parti’ye genel başkan veya kurtarıcı arıyor değilim

TIKLAYIN - Korkusuz yazarı Takan: Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu Fehmi Koru’nun eline tutuşturup köşesinde kaleme aldırmış!

TIKLAYIN - Ahmet Takan'dan Fehmi Koru'ya: Abdullah Gül’ün sonradan dahil olduğu toplantıda, Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?