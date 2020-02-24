Yeniçağ yazarı Ağırel: Hesabımı geri aldım, hack meselesine telefon operatörleri de dahil  

Ne olmuştu? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketinde sessiz sedasız defnedildiği iddia edildi. Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Albay Okan Altınay Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Altınay'ın cenazesi memleketi Aydın'a gönderildi ve 'sessiz sedasız, törensiz' bir şekilde defnedildi. Yeniçağ gazetesi yetkilileri haberin doğru olduğunu belirtmesine karşın haberi kaldırdı. Yeniçağ gazetesi sosyal medya hesabından, "Yazarlarımız Batuhan Çolak ve Murat Ağırel'in Libya'daki şehitlerimizle ilgili paylaşımlarından sonra twitter hesapları ve bağlı bulundukları mail adresleri yasa dışı bir operasyonla ele geçirilmiştir. Şehitlerimizle ilgili paylaşımlar silinmiştir. Yeniçağ hesabımızın da yine aynı yöntemlerle ele geçirilme ihtimaline karşı tüm kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği doğmuştur. Telefonlarla açılabilen hesaplara normal şartlarda girilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca yazarlarımızın tüm özel şifreleri, dosyaları arşivlenmiştir. Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir hukuksuzluk sürecidir. Açık bir operasyondur. Tüm kamuoyunu bilgilendirir ve desteklerinizi bekleriz. Hesaplara hiçbir şekilde erişim sağlanamamaktadır." açıklaması yapıldı.