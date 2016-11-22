Yeni yayın ihalesiyle şampiyon cebine 70 milyon dolar koyacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, beş sezonluk naklen yayın ihalesini yaptı. Digiturk, yıllık 500 milyon dolar+KDV ile ihaleyi kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, daha önce yüzde 12 olan Federasyon payının yüzde 4’e indirileceğini açıklamıştı. Bu da 20 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla da 480 milyon dolar kulüplere kalacak.

Kulüplere dağıtılacak para 440 milyon dolar

Geçen sezon 1. Lig'de her kulübe 1 milyon 500 bin Dolar’dan toplam 27 milyon dolar ödendi. İhaledeki artışla bu sezon 1. Lig'e 35-40 milyon dolar arasında bir ödeme yapılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Süper Lig kulüplerinin havuzu 440 milyon dolar civarında olacak.

Bu miktar Süper Lig kulüplerine son kriterlere göre dağıtılacak. Havuzun yüzde 35'i katılım payı olarak 18 kulübe eşit bölünecek. Yüzde 45'i performansa, yani toplanan puana göre %11'i geçmiş şampiyonluk sayılarına ve %9'u da ilk beş sıradakilere sıralama ödülü olarak verilecek.

Katılım payı 24 milyon 500 bin dolar

Her Süper Lig kulübü katılım payı olarak yaklaşık 24 milyon 500 bin dolar alacak. Performans payı da galibiyet başına 650 bin, beraberlik başına 325 bin dolar olacak. 24 galibiyet, 6 beraberlikle şampiyon olan takımın payı 17 milyon 550 bin dolar olacak.

Geçmiş şampiyonluklar payı, her şampiyonluğa 835 bin dolardan Galatasaray için 16 milyon 700 bin, Fenerbahçe için 15 milyon 865 bin, Beşiktaş için 11 milyon 690 bin, Trabzonspor için 5 milyon ve Bursaspor için de 835 bin dolar olacak.

Sıralama ödülü payı ise toplam 39 milyon 600 bin dolar. Buradan şampiyon 13 milyon 200 bin, ikinci 10 milyon 560 bin, üçüncü 7 milyon 920 bin, dördüncü 5 milyon 280 bin, beşinci de 2 milyon 640 bin dolar alacak.

Özetle üç büyüklerden birinin 78 puanla şampiyonluğunun naklen yayın geliri karşılığı 70 milyon dolar civarında. Geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş, 96 milyon TL yayın geliri elde etmişti.