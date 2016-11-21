"Digiturk, Lig TV ücretine yüzde 60 zam yapabilir"

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesini kazanan Digiturk'ün, Lig TV ücretlerine yüzde 60'a yakın zam yapabileceğini öne sürdü. "Türk futbolunun değerli olması hepimizin istediği bir şey. 600 milyon dolar gelir beklenen bir ihalenin, seyirci ve izleyici karşılığı dengeli olmalı" diyen Koloğlu, "Süper Lig için verilen bu fiyat,statta ve televizyonda karşılığını buluyor mu soru işareti" ifadesini kullandı.

Sina Koloğlu'nun "Futbol ihalede, seyirci nerede" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Lig TV’nin yaklaşık 1 milyon abonesi olduğu tahmin ediliyor. Bugün ‘Şampiyonlar Paketi’ bedeli 55 lira. 600 milyon dolarlık bir ihaleden söz ediliyor. “Hadi zorladılar, iki milyon aboneye çıktılar. Burada bile bu parayı çıkarmak zor” diyerek küçük bir hesap yaptı kendisi. “Lig TV’nin yıllık abone başına maliyeti, 300 dolar civarında olacak. Bugün

55 lira olan paketin 2 milyon abonede, kuruluşu kurtarması için olabilecek fiyat kişi

başına 80 TL ve biraz üzeri olmalıdır.”

Özet, abone sayısı ikiye katlansa bile yaklaşık yüzde 60’a yakın zam kaçınılmaz.

500 milyon dolar artı KDV'lik teklifi ile kazandı.

Ticarileşen futbolun aynası, televizyon. O kadar egemen oldu ki, futbolun şekli şemali televizyona uyar hale getirildi. “Spagetti Western çeker gibi çekiyoruz” ifadesi bir Fransız naklen yayın yönetmenine ait. Daha fazla izleyici çekmek için, daha çok maç yapılıyor. Türkiye’de futbol dünyasının içinde bu durum hemen yerini aldı. Cine5 ve Teleon sonrasında Digiturk günleri... İne çıka bir 23 yıl geçti, futbolla özel televizyon ilişkisi bizde. bugün yayın ihalesi var. Yenibir dönem mi başlayacak, yoksa Digiturk ile devam mı, göreceğiz.

İhale öncesi konulara hakim piyasanın uzman isimlerinden biriyle konuştum,

fotoğrafı çıkarmak niyetine.

40 yılın en düşük ligi

Piyasanın uzmanı, “İngiltere’de futbolun toplumdaki yaygınlık oranı yüzde 30.

Bu oran bizde yüzde 5’e düştü” diyor.

Lig maçlarının ortalama satışının 8 bin civarında olduğunu söylüyor, “Stada giden yok. Son 40 yılın en düşük seviyesindeyiz. Kayseri 2 bin kişiyi zor topluyor. Kasımpaşa 800 kişiye oynuyor.” Şu an lider Başakşehir’in seyirci sayısı nedir mesela? ‘Futbol lükstür’ felsefesinin geçerli olduğunu iddia ediyor dostum.

2 milyon abone kurtarır mı?

Lig TV’nin yaklaşık 1 milyon abonesi olduğu tahmin ediliyor. Bugün ‘Şampiyonlar Paketi’ bedeli 55 lira. 600 milyon dolarlık bir ihaleden söz ediliyor. “Hadi zorladılar, iki milyon aboneye çıktılar. Burada bile bu parayı çıkarmak zor” diyerek küçük bir hesap yaptı kendisi. “Lig TV’nin yıllık abone başına maliyeti, 300 dolar civarında olacak. Bugün

55 lira olan paketin 2 milyon abonede, kuruluşu kurtarması için olabilecek fiyat kişi

başına 80 TL ve biraz üzeri olmalıdır.”

Özet, abone sayısı ikiye katlansa bile yaklaşık yüzde 60’a yakın zam kaçınılmaz. Ya para çok, zararı cepten karşılayacaklar ya da alt lisanslamayla maçları diğer operatörlere verip, açık kapama yoluna gidilir. Peki özet görüntülerin maliyetleri ne durumda?

Dakikası 5 bin dolar

“Özet görüntülerin dakikası 5 bin dolar. Üç dakikalık görüntü yaklaşık 15 bin dolar. Dokuz maçın haftalık özet bedeli, 135 bin dolar. 34 haftada, 190 bin dolar gibi

bir rakam çıkıyor. Yani 1 milyon TL’yi yılda özet görüntülere kim verir?” Yorum böyle.

Eh masayı kurup çene çalmak varken bu kadar para verilir mi? Görüntüsüz hakem

üzerine muhabbet de olmuyor. Hadi bakalım çık işin içinden!

Değerle ortadaki gerçek

Türk futbolunun değerli olması hepimizin istediği bir şey. 600 milyon dolar gelir beklenen bir ihalenin, seyirci ve izleyici karşılığı dengeli olmalı. Gördüğüm kadarıyla Digiturk favori ve sürpriz olarak Çinli Dalian Wanda’nın sahip olduğu İsviçre merkezli Infront Sports & Media AG var. Katarlı beIN Sports, yeni aldı Digiturk’ü sanırım kaptırmaz maçları. Süper Lig için verilen bu fiyat,statta ve televizyonda karşılığını buluyor mu soru işareti.