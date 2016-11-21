Maç yayın ihalesini Digiturk kazandı

Türkiye futbol liglerinde önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesini Digiturk 500 milyon dolar artı KDV'lik teklifi ile kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan ve önümüzdeki 5 sezonu kapsayan (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları) TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının medya hakları ihalesi 10 dakikada sona erdi.

Yayın haklarını 500 milyon dolar + KDV karşılığında karşılığında Digiturk aldı.



Avrupa'nın 5 büyük liginde yayın hakları ne kadar?

Digiturk'ün aldığı D Paketi'nin içeriğinde Süper Lig, 1. Lig, Yurtdışı satışı, Radyo, Özet, Bant, Mobil yer alıyor.

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İhale 10 dakika sürdü

Saat 10.05'te 5 firmanın şartname aldığı ihaleye sadece Digitürk ve Turkcel Superonline geldi.



Saat 10.12'de ise ihale belli oldu ve Digiturk 500 milyon dolar artı KDV teklifi ile kazandı.



İhale 5 yıllık



İhale 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonlarını yani 5 yılı kapsıyor.

6 yıl önce 424 milyon dolara alınmıştı

2010 yılında yapılan son ihalede Süper Lig’in yıllık yayın hakkını 424 milyon Dolar karşılığında Digiturk almıştı. İhale 4 sene için gerçekleştirilmiş ancak sonrasında yaşanan 3 Temmuz süreci ve yayıncının yaşadığı maddi kayıp göz önünde bulundurularak sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştı. Mevcut kontrat bu sezon sonunda bitiyor.