Avrupa'nın 5 büyük liginde yayın hakları ne kadar?
21 Kasım 2016 14:35
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Türkiye'de yayın hakları 5 yıllığına 500 milyon dolara satıldı. Peki Avrupa'nın 5 büyük liginde durum ne?
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2015 yılının başında Sky ve British Telecom, 2016-2019 arası dönem için sezon başına 2.4 milyar Euro’ya satın aldı.
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İspanya’da La Liga’da 2017’den itibaren yayın hakları 2.7 milyar Euro olacak.
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Yurt içi maçları yayın hakkı anlaşması en son 2014 yılında imzalandı ve 2015-2018 arası dönem için sezon başına 945 milyon Euro ile sonuçlandı.
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Avrupa'nın en yüksek seyirci ortalamalı futbol ligi Bundesliga, 4 yıllık yayın haklarını 4.64 milyar Euro karşılığında sattı.
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Fransa Ligi 590 milyon Euro gelire sahip bulunuyor.
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