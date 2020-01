50'şer bin lira ödeyip şartname aldılar, ama maç yayın ihalesine katılmadılar!

Önümüzdeki 5 sezonu kapsayan Türkiye Süper Ligi’nin yayın ihalesini 500 milyon dolar + KDV karşılığında Katarlı Bein Sports tarafından satın alınan Digiturk kazandı.

İhalenin şartnamesini 5 kuruluş; Digiturk, Turkcell, D Smart, Vodafone ve Türk Telekom almıştı. Ancak bugün yapılan ihalede sadece Digiturk ve Turkcell'den teklif geldi, üç firma ihaleye katılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, ihale şartnamesi almak isteyen kuruluşlar için 50 bin lira ödenmesi şartını koşmuştu. Turkcell mobil yayın haklarını içeren C paketine teklif verdi. Digiturk, her şeyi kapsayan D paketinin sahibi oldu.

Türk Telekom'dan açıklama

İhaleye son anda katılmama kararı alan Türk Telekom'dan açıklama gelirken, henüz diğer firmalardan resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Telekom, "TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesindeki paketleme şekillerinin ve teklif taban fiyatlarının halihazırdaki iş modelleriyle uyumlu olmaması sebebiyle söz konusu ihaleye katılmama yönünde karar alındığını" açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türk Telekom olarak genişbant, mobil, sabit ses ve TV gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğabilecek her türlü fırsatı yakından takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesindeki paketleme şekillerinin ve teklif taban fiyatlarının hali hazırdaki iş modellerimizle uyumlu olmaması sebebiyle, söz konusu ihaleye katılmama yönünde karar almış bulunmaktayız. İlgili müşteri tabanımıza ulaşılabilir perakende fiyatlar sunmaya ve büyümemizi tüm pazar segmentlerinde sürdürmeye devam edeceğiz.



Türk Telekom olarak ihale sonucunun Türk futbolu ve sektör için hayırlı olmasını diliyor ve Digiturk'ü tebrik ediyoruz. Digiturk'ün TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını, münhasır ve ayrımcı olmayacak şekilde paylaşmasının kendi ticari menfaatine ve kamu menfaatine olacağına inanıyoruz. Bu durumda bu ayrıcalıklı içeriği, yaklaşık 2 milyon TV müşterimize ek bir içerik olarak sunma seçeneğini değerlendirebiliriz. Türkiye çapındaki satış kanallarımız ve IPTV, uydu, web TV ve OTT platformlar ile mobil, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ve televizyon gibi her türlü cihaz üzerinden yayın yapma kapasitesine sahip tek operatör olarak, müşterilerimiz lehine değer yaratacak her türlü faydayı sunabilecek eşsiz bir konumda bulunuyoruz."

Paketler neler içeriyordu?

A Paketi: Süper Lig maçlarının tamamını canlı olarak yayınlamak ve yayınları uluslararası kuruluşlara pazarlama hakkına sahip olmak.

B Paketi: TFF 1. Lig’in yayın ve isim hakkını kapsıyor. Süper Lig’deki 9 maçın geniş özeti de paketin içinde.

C Paketi: Görüntülerin cep telefonu ve internet gibi mobil yayın hakları.

D Paketi: A, B ve C paketlerindeki tüm yayın haklarını içinde barındırıyor.

En pahalı 6. lig

İhalede ortaya çıkan tutara bakıldığında Türkiye yayın hakkında dünyanın en pahalı 6. ligi konumunda.

İngiltere: 2,4 milyar Euro

Almanya: 1,4 milyar Euro

İspanya: 1,2 milyar Euro

İtalya: 945 milyon Euro

Fransa: 590 milyon Euro

Türkiye: 566 milyon Euro

Yayın ihaleleri geçmişi

1994-1996: Takımların yayın hakkından elde ettiği toplam gelir 30 milyon dolardı.

1996-1999: 1996’da havuz sistemine geçildi ve yapılan 3 sezonluk ihale sonucunda da ligin tüm maçları 140 milyon dolara pazarlandı.

1999-2001: İki sezonluk yayın bedeli 120 milyon dolar oldu.

2001-2005: 2001’de yapılan 4 sezonluk ihale sonunda bu rakam 614 milyon dolara çıktı. Ancak o yıllarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle kur sabitlemesi yöntemine başvuruldu ve kulüplerin kazancı da yaklaşık olarak yarı yarıya azaldı.

2005-2008: Yapılan ihalede yayın hakları, toplam 376 milyon dolara alıcı buldu.

2008-2010: 2008’deki ihale 2 sezonu kapsadı ve ihaleyi kazanan kuruluş, yıllık 140 milyon dolar vermeyi taahhüt etti.

2010-2014: 2010’da yapılan ihalede ise rekor kırıldı ve Süper Lig’in yayın geliri yıllık 321 milyon dolara çıktı.

2014-2016: İlk 3 yıl sonunda, mevcut anlaşma 2017 yılına dek uzatıldı. Böylece Süper Lig, Avrupa’da en fazla yayın geliri elde eden 6’ncı lig oldu.

2017-2022: İhalede tutar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.