T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız

21 Nisan 2021 12:04

Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş yaptığı ilk açıklamasında tek amacının 84 milyonun refahını yükseltmek olduğunu söyledi. 

AKP'nin grup toplantısına katılmadan önce Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, "İhracatın artması ve refah düzeyinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bir gazetecinin "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Muş, AKP'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı.

TIKLAYIN - Ruhsar Pekcan'ın yerine gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

TIKLAYIN - Kabine revizyonu iki yeni bakanlıkla geldi: Aile Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı

TIKLAYIN - Ruhsar Pekcan, dezenfektan satttığı ortaya çıkan Ticaret Bakanlığı'ndan alındı, yerine Mehmet Muş atandı!

TIKLAYIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Bilgin kimdir?

TIKLAYIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık kimdir?

 

ticaret bakanımehmet muşkabineticaret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24