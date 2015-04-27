T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni TCK ve CMK'nın mimarı: Tahliye kararı veren hâkimler yetkisiz, gece operasyonuyla meydan okudular!

Prof. Adem Sözüer: Biz birbirimizi tanıyan insanlarız, ortalığı sarsalım, derseniz o ayrı mesele

27 Nisan 2015 21:30

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Fethullah Gülen cemaati operasyonu kapsamında tutuklanan 62 polis hakkında tahliye kararlarının yolunu açan hâkimlerin 'yetkisiz' olduklarını açıkladı. Sözüer, "Bir gece ansızın, özel yetkilide çalışan hakimleriniz, usülde olmayan bir karar verdiler. Bu yapılanın da hukuken, tutuklu insanlara yardımı olmamıştır. Böyle olağandışı gece yarısı operasyonlarını yapmamamız lazım" dedi.

İnfaz edilmeyerek krize yol açan tahliye kararları ile ilgili olarak görüşü en çok merak edilen isimlerden Prof. Adem Sözüer konuştu. Sözüer, CNN Türk Ana Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlarken sürece ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Birinci adım (İstanbul'daki toplam on sulh ceza hâkiminin birden reddine karar verilmesi / T24) yanlıştı. Bütün hâkimlerin reddi diye bir şey yok. İkinci adım da (sulh hâkimlerinin devreden çıkarılmasından sonra 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı vermesi / T24) yanlış. Bu adımlara tepki olarak gelişen üçüncü adımın da (tahliye kararlarının başsavcılık tarafından yerine getirilmemesi) yanlış olduğu tartışılabilir. Bu yanlışları yapanlar, tutuklulara yardım mı etmiş oluyorlar! Dün uzun tutuklamalara karar veren hâkimlerin bugün tam aksi yönde davrandıklarını görüyoruz. İki yetkisiz hâkim, bir meydan okuma yaptı. Bu yanlıştı. Usul yanlış olunca içeriği tartışmak da doğru olmuyor. 

Bir gece ansızın, daha özel yetkili mahkemelerde çalışan hâkimleriniz, usülde olmayan bir karar verdiler. Burada dediğim gibi bu yapılanın da hukuken, tutuklu insanlara yardımı olmamıştır. Mesele şöyle düşünülüyorsa, evet biz dayanışma içinde olan bir grubuz, bir yolunu bulup ortalığı sarsarız diyorsanız evet. Ama bu kendinize faydalı mıdır, Türkiye’ye faydalı mıdır?

Bu tür olağandışı uygulamalar, biz buraya neden geldik? ÖYM’ler yüzünden. Bir hakim vardı, ÖYM’lerde. Ergenekon’da birkaç tutukluyu serbest bıraktı diye, Oktay Bey’i (Kuban) sürdüler. Yetkili olduğu halde. Şimdi yetkisiz kişiler böyle kararlar veriyorlar. AYM’de bireysel başvuru, AİHM yolu açıktır. İnsanlar biz mağdur oluyoruz, diyebilirler ama bu mağduriyeti gidermenin yolu sistem içinde kalınarak halledilebilir.

Bu sistemde Sulh Ceza Mahkemeleri, o olmuyorsa aynı gerekçelerle AYM’ye, o olmuyorsa AİHM’e başvurmanız lazım. Ama biz birbirimizi tanıyan insanlarız, ortalığı sarsalım derseniz o ayrı mesele.

İktidarı da herkesi de zorlayabiliriz, biz bu konularda uğraş verirken bu tür olağandışı çıkışlar olunca o zaman insanlar diyor ki bunların da elleri boş durmuyor, bakın neler yapıyorlar. Hakimlerimizin kariyerlerine, geleceklerine bir şey yapmasınlar. İlkelere bağlı kalmalıyız, ilkeleri savunmalıyız. Böyle olağandışı gece yarısı operasyonlarını yapmamamız lazım.

Prof. Adem Sözüer: Kolluk, ceza hukuku reformuna karşı 'haçlı seferi' gibi kışkırtıldı

ETİKETLER

adem sözüertahliyegülen cemaatioperasyonpolishidayet karacahaber

İlgili Haberler

Sulh Ceza Hakimliği, 32. Asliye Ceza'nın 'tahliye kararları uygulansın' talimatına ilişkin yazıyı tekrar iade etti

32. Asliye Ceza, Hidayet Karaca ile tutuklu polisler hakkındaki tahliye kararında ısrar etmişti

Karaca ve tutuklu polisler hakkında tahliye kararı veren hâkimler açığa alındı

HSYK 2. Dairesi, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer'i açığa aldı

Erdoğan: Tahliye kararı veren mahkeme Pensilvanya'dan talimat aldı, yetki gaspı var

'HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24