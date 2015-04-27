Karaca ve tutuklu polisler hakkında tahliye kararı veren hâkimler açığa alındı

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu çoğu polis 64 kişinin tahliyesine karar veren iki hakimi açığa aldı. Kara 4'e karşı 2 oy çokluğuyla alındı.

Karara ilişkin açıklama yapan HSYK 2.Daire Başkanı Mehmet Yılmaz "Bugüne kada böyle bir kaos olmadı hiç kimse böyle bir suç işleme lüksüne sahip değildir. Evraklara hiç bakmadan hangi kişiler neyle suçlanıyor alayhindeki delil durumuna bakmadan incelemeden karar veriyor. Bu ısrarın arkasındaki sebep ne?" ifadelerini kullandı.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, sanık avukatlarının reddi hakim itirazlarını kabul eden daha sonra “10 Sulh Ceza Hakimliği’nin ‘yok hükmünde kararı’ yok hükmündedir” diyen ve suç duyurusunda bulunma kararı alan İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve tahliye kararlarını verip, Başsavcılığın gönderdiği dosyayı “tahliye kararları yerine getirilsin” diyerek infaz savcılığına tekrar yollayan İstanbul 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer açığa alındı.

HSYK Teftiş Kurulu Başkanı’nın emri ve “denetim yetkisi” kapsamında tahliye kararlarının verdiği Cumartesi gecesi iki başmüfettiş görevlendirilmişti. Hakimler ve Savcılar Kanunu ile HSYKT Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında 29 ve 32. İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerine denetim emri çıkarılmıştı. Çağlayan’a gidip denetim yetkisini kullanan iki HSYK müfettişi ön raporlarında, yetkisiz şekilde dosyayı görmeden işlem yapan iki hakimin açığa alınmasını teklif ettiler. HSYK, iki hakimi de ön rapor ışığında açığa aldı.

29 ve 32. Asliye Ceza Hakimleri haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren açığa alındılar. Bu süreçte, açığa alınan hakimlere maaşlarının 3’te 2’sinin ödeneceği bildirildi.

HSYK 2. Dairesi’nin usulsüz dinlemelere ilişkin Şanlıurfa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç polisin tutuklanmasına yapılan itirazların kesinleşmesine rağmen nöbetçi Hakim Habil Kahraman’ın da, yeni bir delil aramaksızın, dosyayı inceleme gereği bile duymadan istihbaratçı polisleri serbest bıraktığı gerekçesiyle yapılan soruşturmada açığa alınmasına karar verdi.

HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı da örgüt kurmak ve yönetmekle suçlanan 70 kişi hakkında İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesince verilen ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince “yok hükmünde” sayılan tahliye kararının ardından inceleme için iki başmüfettiş görevlendirmişti.

Özçelik ve Başer için verilen açığa alma kararının hazırlanan ön rapor çerçevesinde verildiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Bianet'te yer alan habere göre, örgüt yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de arasında bulunduğu çoğu polis 70 kişi hakkında İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Cumartesi gecesi tahliye kararı verildi.

Temmuz 2014'te başlayan ve arka arkaya yapılan operayonlarda tutuklanan emniyet görevlileri ve Karaca'nın avukatları, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan 10. sulh ceza hakimliğini redderek tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, reddi hakim taleplerini İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptı.

Reddi hakim talebini kabul eden İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için dosyayı İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 32. Asliye Ceza Mahkemesi de tahliye taleplerini kabul ederek tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği ise İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetkisi olmadığı halde verdiği reddi hakim kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle "yok hükmünde" olduğuna karar verdi. Cumartesi gecesi nöbetçi olan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, bu kararı polislerin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na da göndererek tahliyeyi engelledi.

Aynı saatlerde avukatlar, tahliye kararının UYAP'a girişinin engellenmek istendiği bu nedenle UYAP'a erişimin engellendiğini ileri sürdü. Polis avukatları, adliyeye gelerek aldıkları tahliye kararını Silivri Cezaevi'ne elden götürmek istediler. Kararın duyulması ardından adliye önüne çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi de geldi.

Başsavcılık sabaha karşı konuyla ilgili açıklama yayınladı ve sulh ceza hakimliklerince tutukluluğun devamına şeklinde nihai bir karar verildiğini belirtti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çeşitli soruşturma dosyalarında halen tutuklu bulunan şüphelilerin avukatları tarafından İstanbul muhabere nöbetçisi olan 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nden reddi hakim ve tahliye talebinde bulunulmuş olup, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevine girmemesine rağmen soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden 24 Nisan'da 2015/92 değişik iş sayılı kararla görevsiz ve yetkisiz olarak İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir."

Sanık avukatları Gültekin Avcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösterdi: "32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının görevsiz ve yetkisiz bir şekilde, statüsünü aşarak, kanunsuzca suç işleyerek yaptığı bir açıklama var. Hiçbir Cumhuriyet Başsavcısının veya savcının bu konuda açıklama yapma yetkisi yok. Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Türk Ceza Kanunu'nun 277. ve 288. maddelerini çiğnedi ve suç işledi" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, 70 tutuklunun tahliyesine karar veren İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yazdığı tahliye müzekkerelerini, mahkemeye iade etti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 6 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, asliye ceza mahkemelerinin sulh ceza mahkemeleri kararlarına bakamayacağı, sulh ceza hakimlikleri tarafından alınan kararlara ilişkin itirazları değerlendirme makamının yine sulh ceza hakimlikleri olduğu belirtilmişti. Adalet Bakanı Kenan İpek de açıklama yaptı, HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığının tahliye kararının ardından inceleme için iki başmüfettiş görevlendirdiğini açıkladı.