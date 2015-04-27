Sulh Ceza Hakimliği, 32. Asliye Ceza'nın 'tahliye kararları uygulansın' talimatına ilişkin yazıyı tekrar iade etti

32. Asliye Ceza Mahkemesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan polislerin reddi hakim talebini kabul eden 29. Asliye Ceza Mahkemesi ile tahliye kararı veren 32. Asliye Ceza Mahkemesi, kararlarında ısrar etti. 29. Asliye Ceza Mahkemesi, 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını yok hükmünde olduğuna karar verirken, 32. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın gönderdiği dosyayı "tahliye kararları yerine getirilsin" diyerek infaz savcılığına geri gönderdi. Bu gelişmenin ardından 10. Sulh Ceza Hakimi Ahmet Hanefi Uslu, 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimatı mahkemeye yeniden iade etti.

32. Asliye Ceza Mahkemesi, "Sulh Ceza Hakimliği'nin suç işleme ihtimaliyle karşı karşı kalma durumuna düşülebilecekleri" uyarısını yaptı.

Yapılan açıklamada, 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kesin olarak görevlendirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Mahkememizce verilen tahliye kararları usul yasasına uygun, kesin ve itiraza tabi olmayıp, derhal uygulanması gereken kararlardandır. Bir başka Sulh Ceza Mahkemesi kararlarımızı değerlendirme ve yok sayma şeklinde karar vermesi usul hukukuna uygun değildir. Mahkememizce verilen tahliye kararını yerine getirmeyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı infaz ve İlamat Bürosu, tahliye kararımızı engellemek için mahkememiz kararını yok sayma yönünde karar veren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi ile diğer ilgili kurum ve kişiler Anayasanın 90. Maddesi gereğince iç hukukumuz haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen ve kabul edilen 'özgürlük ve güven hakları ihlal etme' durumu ile TCK'nın 109 maddesinde düzenlenen hürriyeti tahdit suçu işleme ihtimali ile karşı karşıya kalma durumuna düşebilecekleri açıktır."

'Sulh Ceza Hakimi suç işliyor'

32. Asliye Ceza Mahkemesi de ikinci bir karar yayınlayarak "Tahliye kararı derhal uygulanmalı" dedi ve kararı savcıya hem UYAP yoluyla hem de ıslak imzalı olarak yolladı. Tahliye kararını uygulamayanların 'hürriyeti tahdit' suçu işlediği uyarısını yaptı.

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