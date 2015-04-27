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Erdoğan: Tahliye kararı veren mahkeme Pensilvanya'dan talimat aldı, yetki gaspı var

'HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır'

27 Nisan 2015 18:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan polisler ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında verilen ve krize yol açan tahliye kararına ilişkin olarak, "Pensilvanya'dan alınan talimatla hareket edildi. Silivri'de sanki tahliye olmuş gibi bir hava estirdiler. HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır" dedi. Erdoğan, "Yetki kullanımı açısından şu anda kendilerine ait olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle yetki gaspı yapan bir yargı mercii var" diye konuştu. 

Erdoğan, Kuveyt'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kuveyt programı oldukça yoğun geçecek. Kuveyt şeyhi Şeyh Cabir El Mübarek El Sabah ile görüşmelerim olacak. Kuveytli iş adamlarıyla görüşeceğiz. 

Yemen ve Suriye gibi meseleleri istişare edeceğiz. Hassas bir döneme tekabül eden bu ziyaret hayırlı geçmesini diliyorum.

Öncelikle tabi burada yetki kullanımı açısından şu anda kendilerine ait olmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle yetki gaspı yapan bir yargı mercii var. HSYK'nın başlatmış olduğu toplantı geç kalmış bir toplantıdır. Bunlar 23 Nisan'da bu işi başlattılar. Haftasonu devam ettirdiler. Gece sabaha kadar odasında çalışma yürüten bir hakim, odası da kilitli. Anlaşılmayacak bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Türkiye'de bu işin nerelere geldiğini gördüğümüzde işin tehlikesini görüyoruz. İlişkilerin geldiği tehlikeyi gösteren bir süreç. Milletvekillerinin yargıya girmesi yanlış.

 

'A'dan z'ye hesap verecekler'

 

Pensilvanya'dan alınan talimatla hareket edildi. Silivri'de sanki tahliye olmuş gibi bir hava estirdiler. Bunların nasıl örgüt olarak çalıştıklarını çirkinliği görüyoruz. A'dan Z'ye bedelini ödeyecekler. Hukuk, adalet yerini bulacak. Burası sıradan bir ülke değil. Daha fazla ileri gitmek istemiyorum. Daha farklı konuşmak istemiyorum.

 

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