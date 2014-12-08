Yeni Şafak yazarından Ahmet Hakan'a: Ulan Ahmet, şırfıntı karılar gibi bağıran sensin, dingil!

Yeni Şafak yazarı Hikmet Genç, Yavuz Bingöl’ün “Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti. Bu çok insani bir şey” şeklindeki açıklamasının Ahmet Hakan tarafından çarpıtıldığını savundu.

Ahmet Hakan'a "şırfıntı karı" benzetmesinde bulunan Hikmet Genç, “Ulan Ahmet Hakan Coşkun, birileri senin hakkında bir şeyler yazdığında hemen ‘beni hedef gösteriyorlar, yetişin a dostlar!’ diye şırfıntı karılar gibi bağıran sensin. Yediğin naneye bak! Mahalle değiştirdin tamam da, giderken vicdanını da mı bıraktın, dingil?” ifadelerini kullandı.

Hikmet Genç’in Yeni Şafak gazetesinde “Hala çakma Nişantaşılısın ama, tetikçinin hası oldun Ahmet!...” başlığıyla yayaımlanan (8 Aralık 2014) yayımlanan yazısı şöyle:

Daha önce yazmıştık, hatırlatalım;

Başbakan ya da cumhurbaşkanı olmuş hiç fark etmez, sanatçı dediğin Erdoğan’ı sevmemeli... Mümkünse kin kusmalı, nefret etmeli... Halkın adamı olmuşsa da bunun önemi yok!... Zira halka ‘mâl’ olmak değil, halka rağmen ‘mal’ olmaktır bu sanatçı müsveddelerinin hedefi!...

Erdoğan’a “Adam gibi adam” diyen Sinan Çetin’e etmediklerini bırakmadılar...

Erdoğan’ın (dönemin Başbakanıyken!...) davetine katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi’ne giden sanatçılara etmedikleri hakaret kalmadı...

Uğur Işılak’a, zaten “Dombra”dan takıklar...

‘Başbakan'ı seviyorum demek suç mu?...’ diyen Zerrin’e, saydırdılar...

Orhan Baba”ya, “hain evlat Ökkeş” muamelesi yaptılar...

Şahan Gökbakar’a, ‘Recep İvedik gibi çok pis daldılar...

Şafak Sezer’i isyan ettirip; “Ya, yiter yaa!...” dedirttiler...

Alişan’a kötü giydirdiler... (Ama “cezaevindeyken de Erdoğan’ın yanındaydım” diyerek yayınladığı fotoğrafla, kapağı fena yapıştırdı Alişan...)

Düşünebiliyor musunuz, Ajda Pekkan’ı bile gerdiler!... (Kadın zaten gergindi!...)

Velhasıl şarkıcı, türkücü, ressam, tiyatrocu, sinemacı, oyuncu, yönetmen.., ve dahi her ne isen..., Erdoğan aleyhinde atıp tutmuyorsan, sanatçı değilsin...”

...

Şimdi de hedefte Yavuz Bingöl var...

Adama baştan taktılar... Suçu; Erdoğan’la türkü söylemek... (Kılıçdaroğlu’yla türkü söyleyeydi eyiydi!...)

Yavuz Bingöl’e mahalle baskısı uygulayıp hedef tahtasına oturtan tanıdık bir gazete...

Hürriyet...

Bu konuda pek mahirdirler...

Montajlı fotoğraf kullanıp Ahmet Kaya için; ‘Vay şerefsiz!...’ manşetini atacak kadar çukurlaşmanın Nirvana’sına ulaştıklarına şahidiz...

Yavuz Bingöl ile yapılan röportajı defalarca okudum, ses kaydını dinledim...

Olayı insani yönüyle ele almış... Hatta ve aslında Başbakan'ı eleştirmiş... Kimseye hakaret de yok...

Ama her zamanki gibi ‘vurucu ifade’ şehvetiyle algı oluşturacak manşeti attı Hürriyet... (İşin puştluğunu bilirler...)

Linç ettirdiler günlerce, küfrettirdiler Yavuz Bingöl’e...

Röportajı yapan ve ardı ardına yazılarıyla olayı körükleyen de Ahmet Hakan Coşkun...

Vakti zamanında Ahmet Kaya’ya ‘Vay şerefsiz’ diyen abilerinden çok şey öğrenmiş anlaşılan... Boynuz kulağı geçmiş, ‘konjonktürel linç’ uzmanı olmuş...

Ulan Ahmet Hakan Coşkun.., birileri senin hakkında bir şeyler yazdığında hemen; ‘beni hedef gösteriyorlar, yetişin a dostlar!...’ diye şırfıntı karılar gibi bağıran sensin...

Yediğin naneye bak?!...

Mahalle değiştirdin tamam da, giderken vicdanını da mı bıraktın, dingil?...

Belki hala çakma Nişantaşılısın ama,

Tetikçinin kralı oldun...

Aferin ulan sana AHC!...