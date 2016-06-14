T24 LogoT24 Logo
Politika

Yeni Şafak yazarı: Taraf yazı işlerinin yargılanması, katillerin demokrasinin yakasına yapışmasını hızlandırır!

Ali Bayramoğlu: Onlarca katil-itirafçı kayıp; bunlar devlet sırrı mı, hepsi aklandı mı?

14 Haziran 2016 19:49

Yeni Şafak yazarı Ali BayramoğluBalyoz darbe planı haberlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Taraf gazetesi yöneticilerine dava açılmasını eleştirdi.

1987-1996 yılları arasında JİTEM'in kontrolündeki Doğu ve Güneydoğu'da  işlenen faili meçhul cinayetleri ve yüzlerce insanın kaybolmasını hatırlatan Bayramoğlu, "O tarihlerde o bölgede görev yapan askerlerin kimisi karanlık olayların hiç değilse içeriden tanıkları… Katiller de kayıp…" dedi. "Bunlar Devlet sırrı mı, hikmet-i hükümet mi? Hepsi aklandı mı? Ya da bazı darbeciler gibi kimi kumpasların, tezgahların altında kaldı, görünmez hale mi geldi?" sorularını yönelten Bayramoğlu, "Kalmazlar, bir tekrar ortaya çıkar, demokrasinin, huzurun yakasına bir kez daha yapışırlar" görüşünü dile getirdi. Bayramoğlu, "Devrin değişmesi, bu dosyaları gündeme getirenlerin, örneğin Taraf Gazetesi yazı işlerinin peşine düşen bir adliyenin zuhur etmesi, sapla samanın bir kez karıştırılması ise bunu ancak hızlandırır" ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında, Balyoz davası döneminde Taraf gazetesi muhabiri olan Mehmet Baransu, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar, yazı işleri müdürü ve köşe yazarı Yıldıray Oğur ile yurt dışında olduğu belirlenen gazeteci Tuncay Opçin hakkında dava açılmıştı.

Bayramoğlu'nun "Bunlar da mı kumpas altında kaldılar?" başlığıyla yayımlanan (14 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Albay olduğu dönemlerde ünlendi.

Adı ilk kez Hanefi Avcı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Susurluk Komisyonu'na verdiği ifadede duyuldu. Avcı, bu albayın, binbaşı Cem Ersever'le birlikte Susurluk'un, yani “devlet merkezli gayri meşru araç ve eylemler sistemi”nin jandarma ve asker ayağını organize edip, temsil ettiğini söylüyordu.

Çatlı'yla defalarca telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Susurluk kazasında Çatlı'nın cesedini teslim alan ve gizli tutan Jandarma Alay Komutanı oydu...

Devletin hazırlattığı Susurluk raporunda faili meçhul cinayetlerin baş ismi olarak bilinen Yeşil'in cep telefon numarasının onda kayıtlı olduğu iddia edildi.

TBMM Susurluk Komisyonu'na ifade vermeyi reddetti…

Tüm bu tartışmalara rağmen albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltildi.

2000'de emekli olduktan sonra adı yeniden siyasi olaylara karıştı…

Türk mafya birliğini kurmaya çalıştı.

2001'de Bakü'de Azeri basınına “Türk ordusu yardıma hazır” tarzı beyanatlar verdi.

301. davaları sırasında iyice görünür hale geldi. Kuvayı Milliye Derneklerinin mitinglerinde boy göstermeye başladı. Hrant Dink'in davasına müdahil olmak üzere dilekçe verdi ve duruşma salonunda yer aldı.

Ergenekon operasyonları sırasında tutuklanan ilk isimlerden oldu.

JİTEM olarak bilinen faili meçhul cinayetlerle anılan resmi yapının kurucularından olduğunu Ergenekon hakimi karşısında kabul etti.

Veli Küçük, bugün Ergenekon mağduru, belki de kahramanı olarak aramızda bulunuyor.

Bir başkası, emekli albay, kahraman olmadan vefat etti.

Daha sonra cesedi infaz edilmiş halde Ankara kapısında bulunan emekli binbaşı Cem Ersever'in komutanı, yüzlerce faili meçhulle anılan, onlarca itirafçı katili istihdam etmiş JİTEM'in ilk kurucusuydu…

Beykoz'daki evinde dokuz çuval belge ele geçirildi. JİTEM arşivi denilen bu belgeler hakkında “devlet sırrı” gerekçesiyle gizlilik kararı alındı…

Muhtemelen kurumsal yapıya, devlet ve asker politikalarına gönderme yapan bu belgeler, böylece karanlığa karıştı.

JİTEM'in kurulması, işleyişi, kişiselleşmiş bir kaç dava dışında, ne idari, ne adli bir doğru dürüst soruşturmaya konu oldu.

Buharlaştı yok oldu.

Türkiye'nin 81 ilinde 81 Jandarma Alay Komutanlığı var. Buralarda albay, yarbay düzeyinde pek çok asker var. Bu askerlerin muhtemelen çoğu, bir dönem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda Kürt sorunu açısından güvenlik alanı ve çatışma merkezi olan Hakkari, Şırnak, Van, Siirt, Diyarbakır, Tunceli gibi belirli sayıda ilde, bu illerin ilçelerinde görev yaptı.

Bu il ve ilçeler 1987-1996 yılları arasında JİTEM'in cirit attığı, yüzlerce faili meçhul cinayetin işlendiği, yüzlerce insanın kaybolduğu yerlerdi.

O tarihlerde o bölgede görev yapan askerlerin kimisi karanlık olayların hiç değilse içeriden tanıkları…

Katiller de kayıp…

Her söylediği doğrulanan itirafçı Aygan'ın kitabında ismini verdiği onlarca katil-itirafçı kayıp. Kimilerinin devletin verdiği kimliklerle, isim değiştirmiş halde, Anadolu'da görev yaptıkları iddiaları yayılıyor, mahkemeler bu kişileri zaman zaman celp ediyor. Bunlardan birisi Musa Anter'in katili Hamit Yıldırım, gazetecilerin çabasıyla birkaç yıl önce Şırnak'ta yakalandı.

Peki diğerleri?

Devlet sırrı mı, hikmet-i hükümet mi?

Hepsi aklandı mı?

Ya da bazı darbeciler gibi kimi kumpasların, tezgahların altında kaldı, görünmez hale mi geldi?

Kalmazlar, bir tekrar ortaya çıkar, demokrasinin, huzurun yakasına bir kez daha yapışırlar.

Devrin değişmesi, bu dosyaları gündeme getirenlerin, örneğin Taraf Gazetesi yazı işlerinin peşine düşen bir adliyenin zuhur etmesi, sapla samanın bir kez karıştırılması ise bunu ancak hızlandırır.

ETİKETLER

Ali BayramoğluYeni ŞafakcinayetlerJİTEMBalyoz haberleridavaeleştiri

İlgili Haberler

Eski Taraf gazetesi yöneticilerine 'Balyoz' haberleri davası!

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında, 'Balyoz' haberleri nedeniyle 276 sayfalık iddianame hazırlandı

İşte gazetecilere ‘Balyoz haberleri’ davasının müştekileri...

Müştekiler arasında, emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok gibi isimler de bulunuyor

Yıldıray Oğur: Balyoz kumpasçısıysam neden Cumhurbaşkanlığı gezilerine davet edilip akil insan ilan edildim?

"5 yıl önce herkesin gecelerine koştuğu 'örgütün' mü propagandasını yapmışız?"

'Balyoz haberleri' davasında suçlanan Yıldıray Oğur: 2010'da, herkesin okullarına koştuğu terör örgütünün mü propagandasını yapmışız!

"Kumpas yaptığımız beş kişiden dördü de benden nefret ediyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24