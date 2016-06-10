İşte gazetecilere ‘Balyoz haberleri’ davasının müştekileri...

Balyoz darbe planı haberlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem Taraf gazetesi muhabiri olan Mehmet Baransu, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar, yazıişleri müdürü ve köşe yazarı Yıldıray Oğur ile yurtdışında olduğu belirlenen gazeteci Tuncay Opçin hakkında dava açıldı. Davanın müştekileri ise, Balyoz davası sanıkları emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Hava Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, emekli albaylar Hakan Büyük, Nedim Ulusan müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında o dönem Taraf gazetesinde çalışan Kurtuluş Tayiz, Adnan Demir ve Yüksel Durgut’a takipsizlik verildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yaklaşık 1 yıldır süren soruşturma tamamlanmasıyla İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Faruk Söker’in hazırladığı 276 sayfalık iddianamede 1 numaralı şüpheli olan ve Mart 2015’te tutuklanan Mehmet Baransu ile yurtdışına kaçtığı saptanan, firari Tuncay Opçin’e ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlaması yöneltildi.

Müştekiler

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar ve eski yazıişleri müdürü, köşe yazarı Yıldıray Oğur da ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, tahrip etmek, amacı dışında kullanmak, hileyle çalmak, terör örgütü propagandası yapmak’ ile suçlandı. Balyoz sanıkları emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Hava Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, emekli albaylar Hakan Büyük, Nedim Ulusan müşteki olarak yer aldı. Kurtuluş Tayiz, Adnan Demir ve Yüksel Durgut’a takipsizlik verildi.

Şüpheliler

Baransu ve Opçin’in, ‘silahlı örgüt kurmak yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’tan 35 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Altan, Çongar ve Oğur’un ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’tan 20 yıldan 52 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

En büyük darbe Deniz Kuvvetleri’ne

Balyoz davasında 365 kişi yargılanmış, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, tüm sanıklar beraat etmişti. Davada en ağır darbeyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gördü. Soruşturmaya tabi tutulan 114 muvazzaf askerin 98’i amiral ve kurmay subay rütbesindeydi. Görevi başındaki 24 amiral Balyoz’da sanık durumuna düştü. Dava sonunda o amirallerin tümü emekli oldu. Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner cezalara tepki olarak istifa etti. Deniz Kuvvetleri’nin komuta kademesi tamamen değişti.