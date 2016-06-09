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Eski Taraf gazetesi yöneticilerine 'Balyoz' haberleri davası!

Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında, 'Balyoz' haberleri nedeniyle 276 sayfalık iddianame hazırlandı

09 Haziran 2016 16:47

'Balyoz darbe planı' haberlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ile Mehmet Baransu'nun da aralarında bulunduğu 5 gazeteciye dava açıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, gazeteci Mehmet Baransu'nun 1 numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede, Tuncay OpçinYasemin ÇongarAhmet Altan ve Yıldıray Oğur da diğer sanıklar olarak yer aldı.

Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin'e ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlamasının yapıldığı iddianamede, Altan, Çongar ve Oğur için 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak, devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma' iddiaları öne sürüldü.

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Ahmet AltanYasemin ÇongarBalyoz haberleri davasıYıldıray Oğur

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