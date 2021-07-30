Yeni Şafak yazarı Şeker: AB kapısı önünde beklemek anlamsız hale geldi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, bugünkü yazısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını öngörmüyorum" sözlerini değerlendirdi. Şeker ,“Artık, AB kapısı önünde beklemek de anlamsız hale geldi bizim için. Pılıyı pırtıyı toplayıp, boynu bükük vaziyette ayrılalım o kapıdan. Viyana önlerinden hüzünle döner gibi” dedi.

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Merkel’in AB ile Türkiye’nin ilişkilerini değerlendirdiği 22 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almayacağız” dediğini yazan Şeker,

“Kıbrıs hamlemize çok kızmış.

Maraş’ın açılması üzerine küplere binmiş.

Yıllardır kapalı tutulan şehrin açılmasının ne anlama geldiğinin gayet farkında.

O dükkânın patronu olarak, AB kapısını çat diye yüzümüze kapattı” diye yazdı.

Şeker, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Artık, AB kapısı önünde beklemek de anlamsız hâle geldi bizim için.

Altmış küsur senemizi büyük hayallerle geçirdik, sonunda vardığımız noktaya bakın.

Dere tepe düz gittik, döndük baktık ki ne görelim?

Ancak, bir arpa boyu imiş aldığımız yol.

***

Madem öyle…

Boşuna beklemeyelim.

Pılıyı pırtıyı toplayıp, boynu bükük vaziyette ayrılalım o kapıdan.

Viyana önlerinden hüzünle döner gibi.

Bir kere daha…”

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