Merkel, Türkiye'nin sığınmacıları kabul etmesini övdü; AB'ye tam üyeliği öngörmediğini söyledi

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği yıllık basın toplantısında Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları kabul etmesiyle ilgili "Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kabul ederek olağanüstü bir iş yapıyor" dedi. Merkel, Ankara'yla yakın temasın sürdürülmesini istediğini ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin ufukta görünmediğini düşündüğünü söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Berlin'de yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'da artan Koronavirüs vakalarına karşı yeni kısıtlamaların gelebileceğini söyledi.

Almanya'da vatandaşları aşı olmaya çağıran Merkel "Ne kadar aşı olursak o kadar özgür olacağız" dedi.

Yıllık bası toplantısında iklim kriziyle mücadeleye de değinen Merkel, dünya genelinde küresel ısınmayla mücadele için yeterince adım atılmadığını söyledi ve Paris İklim Anlaşması'nın iklim hedeflerine uygun adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye açıklaması

Merkel, Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs üzerindeki anlaşmazlıklar hakkında da açıklamada bulundu. Merkel, anlaşmazlığın ilişkileri daha zor bir hâle getirdiğini ve farklılıkların çözülmesi için sabır gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Bir geri adım oldu ancak cesaretimiz kırılmamalı"

Merkel, açıklamalarında Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul ettiğinin altını çizerek "Türkiye, Suriyeli sığınmacıları kabul ederek olağanüstü bir iş yapıyor. Mülteciler ve sığınmacılar üzerine Türkiye'yle anlaşmanın sürdürülmesini isterim, insanlar için en iyisi bu" dedi. Ankara'yla yakın ilişkilerin sürmesini istediğini söyleyen Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olabileceğini öngörmediğini ekledi.