Yeni Şafak yazarı Saydam: Bazen araç, amaca hasar verebiliyor;  ‘Yalan Üretim Merkezi’ ve Turizm Bakanlığı videosunun kaldırılması yerinde oldu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, AKP'nin 'Yalan Üretim Merkezi', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'aşılandım' videosunun yayından kaldırılmasının yerinde olduğunu belirterek, "İki filmde de amaç sonuna kadar doğruydu. Ancak, görüldüğü gibi amaç, aracı mübah kılmıyor. Bazen kötü yapılmış filmlerde olduğu gibi araç, amaca hasar verebiliyor. Bu bağlamda her iki filmin de yayından kaldırılması yerinde olmuştur." yorumunu yaptı.

Bruce Williamson’ın “İki kavram varsa en az dört seçenek söz konusudur.” değerlendirmesine yazısında yer veren Saydam, “İki kavramdan biri, filmin ‘iyi yapılmış’ ya da ‘kötü yapılmış’ olması (yapım ve yönetim açısından); diğeri de ‘iyi’ ya da ‘kötü’ film olup olmaması (bıraktığı duygu açısından)… İki kavramı x-y eksenine yerleştirelim. X ekseninde sıfırdan sağa doğru filmin ‘iyi olma’ puanı artsın, sola doğru da ‘kötü olma’ puanı… Aynı şekilde y ekseninde, sıfırdan yukarı doğru ‘iyi yapılmış film’ puanları artarken sıfırdan aşağıya doğru ise azalsın… Ortaya dört kadran çıkacaktır. Sağ üstte, “iyi yapılmış iyi filmler”; sol üstte “iyi yapılmış kötü filmler”. Sol altta, “kötü yapılmış kötü filmler” ve sağ altta “kötü yapılmış iyi filmler” yer alacaktır. Puanlarına göre de en az dört; aslında sonsuz sayıda şık, yani gri alan, söz konusudur. Olayı bu kadar ayrıntılı anlatmamızın nedeni, herhangi bir yanlış anlamaya fırsat vermemek için… Şimdi yayına sokulup geri çekilen iki videoyu bu eksenlere yerleştirip bakalım…" ifadesini kullandı.

Saydam şunları kaydetti:

"İlki, ‘Yalan Üretim Merkezi’ temalı animasyon; ikincisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışına yönelik “Seyahatiniz sırasında bize güvenebilirsiniz” algısını oluşturmayı amaçlayan tanıtım filmi… Hani “Biz aşı olduk, tatilin tadını çıkarın” demeye getiren film…

Her ikisinde de niyet son derece açık. Muhalefet liderinin “Yatırım yapmayın” ve de “gelmeyin” anlamındaki “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” gibi birçok ‘yalanına’ karşı (bkz. 15 Nisan tarihli yazımız) ve Türkiye’yi ‘kırmızı liste’ye alıp turizmi baltalamaya çalışan Batılı ülkelerin ataklarına karşı vicdan sahibi kimsenin eli kolu bağlı duracak hâli yoktu herhâlde…

İki filmde de amaç sonuna kadar doğruydu. Ancak, görüldüğü gibi amaç, aracı mübah kılmıyor. Bazen kötü yapılmış filmlerde olduğu gibi araç, amaca hasar verebiliyor. Bu bağlamda her iki filmin de yayından kaldırılması yerinde olmuştur."

Ne olmuştu?

AKP, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldığı animasyon filmini sosyal medya hesaplarından sildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan skandal bir video paylaşıldı. Videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Keyfine bak; ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi. Video sosyal medyada gelen tepkiler üzere, yayından kaldırıldı.

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