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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal 'Ben aşılandım' maskeli videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu 'GoTurkiye' adlı hesaptan paylaşılan videoda, turistlerin göreceği Türklerin "Ben aşılandım" maskesi takacağı ifade edildi.

13 Mayıs 2021 23:15

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Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından video silindi.

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İşte bakanlığın videosuna gelen tepkiler

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın skandal 'Ben aşılandım' maskeli videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Ben aşılandım' videosuna sosyal medyada tepki: Maske yetmez, kısırlaştırın bizi!

sosyal medyakültür ve turizm bakanlığıgo turkiye
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