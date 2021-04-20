Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'dan Erkan Oğur'a: Bu Kemalist solcumsuluk böyledir; hem her şeyi gerine gerine yapar hem de üzerine ne kir bulaştırır ne pas değdirir

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Cumhurbaşkanlığı Sözücü İbrahim Kalın'ın türküsüne eşlik etmesinin ardından eleştirilen müzisyen Erkan Oğur'un "Hatam olabilir" açıklamasına tepki gösterirken, "Erkan Oğur’un İbrahim Kalın üzerinden hepimize yaptığı terbiyesizliğin suçlusu bulundu sonunda da çok rahatladık. Projede yer aldığı için 'yanıldım' diyen, gördüğü mahalle baskısı ile rezil bir geri vites yapan ve böylece insanların kutuplaşmasını temin eden 'devrimci' Erkan Oğur değilmiş gibi 'bu kutuplaşma ortamını bu siyasal iktidar sağladı, Erkan Oğur’un hareketinin sorumlusu AK Parti’dir' cümlesine bağladılar işi iyi mi?" dedi.

Kılıçarslan, "Bu Kamalist solcumsuluk böyledir işte. Hem her şeyi gerine gerine yapar hem de üzerine ne kir bulaştırır ne pas değdirir. Mesela Türkiye’deki darbelerin suçlusu askerler değil, işlerini iyi yapmayan siyasi partilerdir ortalama bir Kamalist solcumsuya göre. Başörtüsü yasağının suçlusu başını açmayan kızlar, köy yakmaların suçlusu köyünden çıkmayan Kürtler… Uzar gider bu liste" ifadesini kullandı.

Kılıçarslan şöyle devam etti:

"90 yıl boyunca memleketi tek kutuplu, tek bir “makbul vatandaş” tanımlı olarak ve elbette “siyaset dışı alanlardan” yöneten Kamalist solcumsuluk şu an bas bas “kutuplaştık da kutuplaştık” diye bağırıyorsa bunun tek bir nedeni vardır: Zayıflayan, daha doğrusu hiç olmazsa zayıflama belirtileri gösteren vesayetini tehlikede görüyor. Hal böyle olunca da Erkan Oğur’un yaptığı terbiyesizliği bile AK Parti’ye ihale etmeye çabalıyorlar."

'Kutuplaşıyoruz' numarasını yememek lazım gelir. 'Mahalle baskısı' numarasını yememek lazım gelir. Kutuplaştırma da, mahalle baskısı da Kamalistlerin bildiği, sürdüregeldiği şeylerdir, bizim değil.

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Ne olmuştu?

Erkan Oğur, İbrahim Kalın'ın türküsüne eşlik ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Oğur, “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım” açıklamasında bulundu. “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” diyen Oğur, söz konusu proje üzerinden neredeyse 2 yıl geçtiğini belirterek, “Ne çaldığımı bile unuttum” dedi.

İbrahim Kalın da Oğur'un açıklamasının ardından, "İlk iki gün, Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" açıklamasını yaptı.

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