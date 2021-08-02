Yeni Şafak yazarı Karagül'den muhalefet partilerine: Terör grupları orman yakarken onların pazarlamasını yaptılar

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Türkiye’nin daha önce tanık olmadığı ölçekte orman yangınıyla boğuştuğunu belirterek muhalefet partilerine “Hiçbiri yardıma koşmadı. Hiçbiri desteğe gitmedi. Hiçbiri yaşam konforunu bozmadı” dedi.

TIKLAYIN - Akşener: Marmaris'te yangından zarar gören ağaçlarımızın yerine beton dikilmesine fırsat vermeyeceğim

TIKLAYIN - Akşener: 27 mahalle tamamen yandı, yıkıldı; ülkeyi yönetenler de muhalefet partileri de imkânlarımızı birleştirmek zorundayız

“Türkiye; daha önce tanık olmadığımız ölçekte orman yangınlarıyla boğuşuyor. Büyük bir çevre felâketi ile karşı karşıyayız” diyen Karagül, “Bu yangınların bir terör yöntemi olarak uygulandığına, ekonomik ve ideolojik saldırılar olduğuna, ‘Türkiye’yi ateşe verme’ amacı taşıdığına dair ciddi bulgular var. Elbette bunlar önümüzdeki günlerde daha da netleştirilecek” diye yazdı.

Türkiye’nin, doğal afetlere müdahalede dünyanın en başarılı birkaç ülkesinden biri olduğunu öne süren Karagül, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bu afete karşı da olağanüstü mücadele veriliyor, son derece başarılı bir çalışma yürütülüyor. Sadece Orman Bakanlığı değil, bütün kurumlar canla başla uğraşıyor.

Yangınların neden çıktığı ya da çıkarıldığı, sabotaj ihtimalleri ve bulguları, nasıl söndürüleceği ve neler yapılması gerektiği konusunda ‘katkı’ yapacakken, bir şeyler önerecekken, yardıma koşacakken, her dönemde Türkiye’nin zayıf anlarını kollayıp aynı anda organize harekete geçenler yine kötülük saçtı.

Dışarıdan fonlanan gazeteci ve medyaları ile, ‘sosyal medya örgütleri’yle, ‘ajans görünümlü Karargâh’larıyla, terör örgütleriyle, onlarla aynı dili konuşan siyasi partilerle bir kez daha organize bir saldırı yaptılar.

Millî bir afet yaşanırken onlar kendi ajandalarını uyguladılar. Devletin, milletin açığını, zaafını, eksiğini aradılar. Küstah, kibirli, açgözlü, bencil bir tavırla kötülükler saçtılar. Hiçbiri yardıma koşmadı. Hiçbiri desteğe gitmedi. Hiçbiri yaşam konforunu bozmadı.

Devlet çalıştı, millet çalıştı, alevlere dalan orman ekipleri çalıştı, onlara su taşıyan gençler çalıştı. Bunların tamamı ekiplere yardıma giderken şehit olan bir Şahin Akdemir kadar olamadı.

Açık söyleyeyim;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İP lideri Meral Akşener’in, diğer muhalif partilerin ve liderlerinin, oturdukları yerden herkese küfürler yağdıranların, ‘Türk’ Tabipler Birliği gibi ülke düşmanı yapıların, fonlanan medya ve gazetecilerin, ırkçı/mülteci düşmanlığı yapan zengin azınlığın, Anadolu’nun yüz yirmi bölgesi cayır cayır yanarken bir Şahin Akdemir kadar bu ülkeye faydaları olmadı.

Bırakın yardım etmeyi; ülkenin mücadelesini sabote ettiler. PKK ile hareket ettiler. HDP ile hareket ettiler. Terör grupları orman yakarken onların pazarlamasını yaptılar.

Bu millî âfet döneminde bile kişisel çıkarlarını, ülke düşmanlıklarını öne çıkardılar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı twitter mesajlarına bakın. Felaketten iktidar devşirme, toplumsal acıyı fırsata çevirme, ülkenin zaafını istismar etme, milletin zaaflarını kaşımadan öte bir akıl, bir insaf yok.

Diğer siyasi partileri de, liderlerini de göremedik. Oysa bir millî felaket yaşanıyordu. Bunun partisi, grubu, cemaati, örgütü olmazdı. Çünkü herkesin ortak üzüntüsü, ortak acısıydı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın