Akşener: 27 mahalle tamamen yandı, yıkıldı; ülkeyi yönetenler de muhalefet partileri de imkânlarımızı birleştirmek zorundayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat’ta orman yangını çıkaranların terör örgütü üyeliğiyle yargılanması için kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Akşener, Manavgat için yeni bir afet tanımı yapılabileceğini de söyleyerek, “Doğal afet değil genel afet diye bir tarif var. Burada 22 mahalle gitmiş, köyler, hayvanlar, seralar gitmiş. 5 ilçemizde yangın var. Burada kayıpların giderilmesi için tariflendirilmelidir” dedi. Akşener, helikopter yetersiz kaldığı için yangına uçakla müdahale edilmesini istedi. Yanan yerlere bina yapılmaması için uyaran Akşener aksi takdirde 2023 seçimlerinde "oraya el uzatanlarla hesaplaşacaklarını" söyledi. Akşener, "27 mahalle tamamen yandı, yıkıldı; dolayısıyla ülkeyi yönetenler de muhalefet partileri de imkânlarımızı birleştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi’ne gitti. Akşener burada yangındaki kayıplar ve son durum hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile alanda çalışma yapan itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Akşener’e Manavgat’a geldiği için teşekkür etti.

Akşener yangına müdahalede Millet İttifakı’nın belediyelerine merkezi hükümetin ayrı bir tutum içinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Büyükşehir ve Manavgat belediye başkanlarımızdan yapılan çalışmaya yönelik bilgilendirme aldık. Ben buraya Marmaris’ten geldim. Marmaris ve Muğla geneli, Manavgat genelinde olan ortak problem koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ile kaymakamlık makamı ile yangın olan belediye başkanları Millet İttifakı’nın belediye başkanıysa ayrı bir muamele var. Bu yanlış… Bu tür konularda elemanlar, araç gereç birleşir ve ayrı bir çalışma yapılır. Merkezi iradenin imkanıyla, belediye imkanları birleşirler ve verimli sonuç çıkarılır. Bu ayrımcılığa son verilmeli.”

"İnsanların canı yanmış birleşmemiz gerek"

Akşener yangınlara uçakla müdahale çağrısında bulunarak, “Üçüncü konu yetersiz uçak. Havadan yapılan müdahale belediye araçların ulaşılamadığı yerlerde uçakla müdahale daha verimli. Helikopterlerle sonuç alınamıyor. Bu bilgilendirme toplantısından sonra çıkıp başka şeyler söylemem gerekirdi, ama insanların canı yanmış. 27 mahalle tamamen yandı, yıkıldı diyor. Dolayısıyla ülkeyi yönetenler de muhalefet partileri de imkanlarımızı birleştirmek zorundayız. Şuculuk, buculuk, oradan seçilmiş, buradan seçilmiş. Acıya saygı duyacağız” diye konuştu.

Akşener, yangında kundak şüphesi olduğunu ve bu şüphenin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirterek, yetkililere “Devletin görevi yangınların kimi çıkardığı bulunmalıdır. Sosyal medyadaki şeyler milletin birliğini ve beraberliğini bozar. Kundaklanma kanaati varsa derhal paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olmak mecburiyetindedir” diye seslendi.

Akşener orman yangını çıkaran kişilerin terör örgütü üyeliğiyle yargılanması için kanun teklifi vereceklerini dile getirerek, “Orman yangınlarını çıkaranlar terör örgütü üyeliğiyle yargılanmalıdır” dedi.

"Yıkıp hesaplaşılacaktır"

Akşener yanan yerlere başka yapılan yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu yapılırsa iktidara geldiklerinde buraları yıkacaklarını belirterek, “Yanan ormanların yerine bir tek beton yapılmamalıdır. Seçim elbet gelecek 2023’te oraya yapılan betonları yıktırıp, oraya el uzatanlarla hesaplaşmak da hepimizin boynunun borcu olacaktır. Dolayısıyla kupon arazi modeline geçilmemelidir” diye konuştu.

"Genel afet bölgesi ilan edilmeli"

Akşener, Manavgat bölgesinde hasarın büyük olduğunu ve yeni duyduğu genel afet tarifinin bu bölgeye uyduğunu anlatarak, “Doğal afet değil genel afet diye bir tarif var. Burada 22 mahalle gitmiş, köyler, hayvanlar, seralar gitmiş. 5 ilçemizde yangın var. Burada kayıpların giderilmesi için tariflendirilmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi” diye konuştu.